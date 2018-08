Bei hochsommerlichen Temperaturen fand der bereits 34. traditionelle Wagramer Hauermarkt in den Kellergassen statt.

Die Hauermarktgemeinschaft konnte ein breit gefächertes und gebietstypisches kulinarisches Angebot, angefangen von den Feuerflecken, Steckerlfischen bis hin zu erlesenen Weinen, bereitstellen.

Beim Markt waren auch der Dorferneuerungsverein Wagram und zum zweiten Mal der ÖKB-Stadtverband Traismauer mit einem Stand (Keller) vertreten. Neben Würstel- und Grillspezialitäten hatte der Dorferneuerungsverein auch eine Fotowand mit aktuellen Fotos von Dorferneuerungsaktivitäten zu bieten. Seitens des ÖKB-Stadtverbandes Traismauer), der heuer sein 140-jähriges Bestandsjubiläum feiert, wurde eine Fotoausstellung arrangiert und Fotos von Projekten, die in den vergangenen Monaten und Jahren erfolgreich umgesetzt wurden, präsentiert.

Brombeermark mit Frizzante

Sehr gut wurde das eigens für den Hauermarkt kreierte Getränk namens „Kameradenschluckerl“ (Brombeermark mit Frizzante aufgegossen) vom Publikum aufgenommen.

Neben dem reichhaltigen Kulinarium wurden ein tolles Ambiente und ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt. Dazu zählten vor allem die Auftritte der Volkstanzgruppen aus Reinsberg, Gresten und auch Wagram. Mit einem Gottesdienst in der Kapelle Wagram als auch einem anschließenden Frühschoppen mit dem Bläserkorps Hollenburg-Wagram wurde am Sonntag in den letzten Hauermarktfesttag gestartet. Der Fackeltanz am Sonntagabend, heuer vor dem Keller des Winzerhauses Schöller, war ein weiterer Höhepunkt und zugleich der Ausklang des Wagramer Hauermarktes.

Der Besuch war trotz der aktuellen Hitzewelle sehr zufriedenstellend, sodass die Hauermarktgemeinschaft ein positives Resümee ziehen konnte.