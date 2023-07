„Weiße Feder von Herzogenburg“ ist vergeben

Die NÖ Kindersommerspiele (Nökiss) gehen heuer von 25. bis 27. August und von 1. bis 3. September über die Bühne. Einer der Höhepunkte ist jedes Jahr die Verleihung der „Weißen Feder von Herzogenburg“, eine Auszeichnung für Menschen oder Institutionen, die etwas Besonderes für Kinder leisten.

Schon Wochen vor Beginn der Nökiss trifft sich eine Jury, die zum Großteil aus Kindern, aber auch aus Erwachsenen besteht, im Augustinussaal des Stiftes und vergibt nach einem Punktesystem die Preise. Diese Wahl ist sozusagen der „heimliche“ Auftakt des Kinderfestes – und hat seit fünf Jahren ein neues Wahlschema. Während früher aus den Vorschlägen jene drei ausgewählt wurden, die die meisten Stimmen erhielten, gibt es jetzt drei Kategorien, Regional, National und International, aus denen man wählen kann.

Aus den Vorschlägen, die von der Jury persönlich oder auch schriftlich eingebracht werden, wurden in einer geheimen Abstimmung die drei Sieger ermittelt. Jeder bekommt neben der „Weißen Feder von Herzogenburg“ eine Urkunde und einen Geldpreis in der Höhe von 300 Euro. Die Auszeichnung wird bei der offiziellen Eröffnung der 51. Kindersommerspiele nach einer spektakulären Eröffnungsshow um 17 Uhr übergeben.

Heuer fiel die Wahl in der Kategorie „International“ auf Zahra Hashimi, eine junge Frau aus Afghanistan. Sie bietet für die „Omid-Online-School“ – also von Wien ausgehend – Online-Unterricht für Mädchen, etwa in Afghanistan, an. Als die Taliban den Schulbesuch für Mädchen verboten, war für sie und ihre Partnerin Tamara Samadi klar, dass sie etwas unternehmen müssen. Die Idee der Online-Schule war schnell da, die beiden machten sich sofort an die Umsetzung und haben sich klare Ziele für die „Omid-Online-School“ gesetzt: die Bereitstellung von Bildung für Mädchen in Afghanistan, die Motivation der Schülerinnen mit Hilfe von Experten und Psychologen – und die Anerkennung der Schule in der westlichen Welt, um den Schülerinnen ein Weiterstudieren an Universitäten in anderen Ländern zu ermöglichen.

In der Kategorie „National“ fiel die Wahl auf das Projekt „Superhands“ von den Johannitern, ein Projekt für Kinder und Jugendliche, die sich etwa um kranke Angehörige kümmern müssen – und in der Kategorie „Regional“ siegte das Projekt „Esperanza“ in Oberndorf an der Melk, hier gibt es tierunterstützte Therapie und Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten im sozialen Umgang.

Zu den Preisträgern in der langjährigen Geschichte der „Weißen Feder“ – sie wurde 1983 zum ersten Mal vergeben, 1985 und 1995 gab es keine Vergabe – zählen die „Rote-Nasen-Clowndoctors“, Ruth Pfau für ihren Einsatz als Lepraärztin in Pakistan oder das Baby-Hospital in Bethlehem.