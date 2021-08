Die Freiwillige Feuerwehr Waldlesberg hat heuer bereits 23 Einsätze absolviert. Im Vorjahr waren es 16 gewesen. Bei einer weiteren derartigen Entwicklung zeichnet sich eine neue Rekordzahl ab.

Sogar beim jüngsten Aktionsnachmittag, bei dem Feuerwehrmitglied Mario Jarc von der Firma Nentwich über 50 Feuerlöscher überprüfte, gab es einen Einsatz: Sechs Florianis mussten zu einer Fahrzeugbergung ausrücken, nach einer halben Stunde konnte es unbeschädigt aus der misslichen Lage geborgen werden.

Ansonsten konnte Kommandant und Bezirksfeuerwehrjurist Norbert Brandl nach dem Aktionsnachmittag eine positive Bilanz ziehen.

Dabei präsentierten David und Martin Brandl aus Anlass der jüngsten Unwetterereignisse einfache Hochwasserschutzmaßnahmen für das Eigenheim.

„Beim Unwetterereignis am 18. Juli waren insgesamt 14 Mitglieder über acht Stunden zunächst in Traismauer und dann in der eigenen Ortschaft im Einsatz. Insgesamt wurden in rund 100 Einsatzstunden sechs Einsatzadressen (Pumparbeiten) abgearbeitet“, erinnerte Nobert Brandl.

Die in den vergangenen zehn Jahren errichteten Regenrückhaltebecken beziehungsweise -maßnahmen haben zwar sehr gut funktioniert, konnten aber bei einer Regenmenge von über 150 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht verhindern, dass einige Häuser von verschlammten Oberflächenwasser betroffen waren.

Eigener Einsatzplan für Waldlesberg

Tags darauf reinigten acht Silberhelme mehrere Straßenbereiche und führten weitere Sicherungsarbeiten in weiteren 44 Einsatzstunden durch.

In den vergangenen Wochen wurde vom erweiterten Kommando auf Basis der jüngsten Erfahrungen ein eigener Unwettereinsatzplan für Waldlesberg erarbeitet. Im Rahmen einer Monatsübung legte man ein Sandsackdepot im Bereich des ehemaligen Gasthauses Raderer an, um die Oberndorferstraße künftig besser schützen zu können.