Die Freiwillige Feuerwehr Waldlesberg lädt vom Freitag, 29. Juni, bis Sonntag, 1. Juli, zum traditionellen Fest ein. Das Programm ist heuer ganz besonders attraktiv, befindet sich die Wehr doch in ihrem 100. Bestandsjahr.

Neben der wie gewohnt reichhaltigen Speisekarte werden die Gäste am Freitag ab etwa 19 Uhr mit einem Spanferkel kulinarisch verwöhnt. Für den Höhepunkt am Freitag sorgt ab 21 Uhr Saschas Travestie-Show.

Am Samstag gibt es von 10 bis 13 Uhr eine Feuerlöscherüberprüfung und ab 13 Uhr das mittlerweile traditionelle Riesen-Wuzzler-Turnier, bei dem sich jede Mannschaft über einen Pokal freuen darf. Am Abend sorgt „Happy Sound“ für tolle Tanzmusik. Am Freitag- und Samstag-Abend bieten die Karibikbar sowie der Discostadl ausgezeichnete Unterhaltung für jugendliche und jung gebliebene Gäste.

Kommandant Norbert Brandl: „Erstmals eingebunden in unser Fest ist der heuer errichtete Lagerraum, der zeitgerecht für die Nutzung des Fests fertig wird und in dem die Achtelbar sowie die Mehlspeisenbar untergebracht sind.“

Festbetrieb herrscht am Freitag ab 11 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr.