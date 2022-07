Heimspiel für Gutmann bei Kulturfest Traisental

Werbung

Am vergangenen Sonntag startete das Kulturfest Traisental im Festsaal des Schlosses mit dem Bach Consort Wien – eines der führenden Ensembles für Alte Musik. Es führte Werke von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi auf. Am Dienstag war ein Kulturfest-Tag für Kinder, der mit einer Klangwanderung begann und anschließend erzählte beim Kinderkonzert im Festsaal Till eine musikalische Schildbürgergeschichte.

Weiter geht es am Mittwoch, 20. Juli. Helmut Jasbar bringt um 19.30 Uhr in der Schlosskapelle einen „Vielsaitigen Lebensweg“ zu Gehör.

Am Donnerstag, 21. Juli, laden Karl Markovics und das Duo Bartolomey-Bittmann zu einer musikalisch-literarischen Reise ein – und am Freitag, 22. Juli, steht im Festsaal „Einzigartiger Feinsinn“ mit Emmanuel Tjeknavorian und Kiron Atom Tellian auf dem Programm. Nach dem Konzert gibt es im Schlosshof ein Aufspiel mit Daniel Gutmann, Otto Jezek und Martin Hulan & Band.

Gärtnerplatz-Theater, TV und Oberlausitz

Besonders Daniel Gutmann freut sich schon auf seinen Auftritt in der Heimat. „Die vergangenen Wochen und Monate waren sehr produktiv und erfreulich. Am Münchner Gärtnerplatz-Theater durfte ich mich im April über Super-Kritiken zur Premiere unserer neuen Fledermaus als Dr. Falke freuen, kurz darauf im Mai folgte gleich der nächste Höhepunkt: Candide von Leonard Bernstein. Meine Rollen ,Maximilian/Captain‘ waren Publikumslieblinge und auch hier waren die Kritiken großartig“, so Gutmann im NÖN-Gespräch.

Der Film „Die Unschuldsvermutung“ in dem er Don Giovanni spielt, feierte Ende April TV-Premiere, darüber hinaus war er heuer schon zwei Mal zu Gast in der Musiksendung ,Brettl-Spitzen‘ im bayrischen Fernsehen mit Operetten-Arien und Wiener Liedern. „Auch mit der Band ,The Groovecake Factory‘ hatten wir ein tolles Konzert in Ybbsitz – und Ende Mai spielten wir beim legendären Country-Festival in Daubitz in der Oberlausitz“, berichtet der Herzogenburger Künstler.

Am Samstag, 23. Juli, findet um 18 Uhr im Festsaal eine Hommage à Fritz Kreisler zum 60. Todestag statt, am Sonntag, 24. Juli, um 9 Uhr in der Schlosskapelle eine Messfeier - und um 11 Uhr folgt im Festsaal die Haydn- & Mozart-Abschlussmatinee.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.