Neue Route verbindet Krems- und Traisental

Vier Weinbaugebiete, drei Tourismus-Regionen und zwei Bezirke: Der neu eröffnete Wanderweg verbindet den Weitwanderweg Kremstal-Donau mit dem Traisental. Die Wetterkreuzkirche in Hollenburg ist ein besonderes Highlight dieser Wanderung und bot auch den feierlichen Rahmen für die Eröffnung.

Malerisch eingebettet thront die Wetterkreuzkirche über dem Donautal. Der Wanderweg „Variante Weinland-Traisental“ wurde im Rahmen des Wetterkreuz-Festes gemeinsam mit den Bürgermeistern der Gemeinden Paudorf, Krems und Nussdorf feierlich eröffnet. Von der Weinlandschaft im Kremstal über die historische Altstadt in Krems bis hin zu ruhigen Wäldern im Waldviertel bietet der Weitwanderweg Kremstal-Donau bereits eine abwechslungsreiche Wegführung. Auf 15 Etappen unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrade ist der Weitwanderweg für alle Naturliebhaber gleichermaßen geeignet. Mit dem neuen Rundwanderweg „Variante Weinland-Traisental“ gelangen Wandernde nun auch ins Traisental und somit in das einzige Weinbaugebiet des Mostviertels.

Adi Aigner, Leiter des Tourismusbüros Wachau-Nibelungengau-Kremstal: „Die touristische Weiterentwicklung der Region ist uns ein großes Anliegen, besonders über Grenzen hinweg. Und dass dies funktionieren kann, sieht man am Beispiel des neuen verbindenden Wanderweges.“

Die Gemeinden Paudorf und Krems, Mitglieder der Tourismusdestination Donau Niederösterreich, und Nussdorf aus dem Mostviertel haben sich gemeinsam mit Walter Pernikl, Ehrenobmann der Tourismusregion Weinland-Traisental, zusammengefunden und die neue Wegführung konzipiert. Walter Pernikl, Impulsgeber des Projektes: „Dieser Weg verbindet touristische Regionen die seit jeher von den Einheimischen als eine gemeinsame Kulturlandschaft gesehen werden. Mit der Beschilderung dieses Weges ermöglichen wir unseren Gästen, die Vielfalt der Natur kennenzulernen sowie in Heurigen und Wirtshäusern die Gastfreundschaft der Region zu genießen.“

Höbenbach in der Gemeinde Paudorf ist der Startpunkt der neuen Wanderung. Von hier gelangen Wandernde über Wald- und Feldwege über die Wallfahrtskapelle Maria Elend nach Nussdorf und danach vorbei an der idyllisch gelegenen Wetterkreuzkirche nach Hollenburg, hier vereinigt sich der Wanderweg wieder mit dem Weitwanderweg Kremstal-Donau. Der Markierung dieses Wanderweges folgend, gelangen Tourengeher wieder zum Ausgangspunkt nach Höbenbach zurück. Mit einer Steigung von 464 Höhenmetern und einer Länge von 20,7 Kilometern ist die gesamte Rundwanderung an einem Tag gut machbar.