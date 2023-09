Freiwillige Feuerwehr: Hilpersdorfer auch beim Bundesbewerb top

Beim Bundesbewerb in Lebring an der Mur, bei dem sich die Besten der Besten von Österreich maßen, erreichte die einzige Zillenbesatzung aus dem Bezirk St. Pölten den ausgezeichneten fünften Rang in der B-Wertung. Ehrenkommandant Josef Pruscha und Josef Muck von der Freiwilligen Feuerwehr Hilpersdorf: „Es war ein toller Bundesbewerb, den wir erlebten!“ Als Schlachtenbummlerin reiste sogar Stadträtin Veronika Haas mit in die Steiermark und konnte sich vom tollen Ambiente überzeugen.

Vorbereitet hatten sich Pruscha und Muck eine Woche zuvor beim steirischen Landesbewerb in Wildon. Auch dort gab es großartige Platzierungen.