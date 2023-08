Traismaurer Wehren räumten ab

323 Zillenbesatzungen aus dem ganzen Bundesland nahmen am neunten Bezirkswasserdienstleistungsbewerb des Feuerwehrbezirkes St. Pölten an der Pielach bei Weinburg teil. Die Feuerwehren Weinburg, Ober-Grafendorf, Wilhelmsburg-Stadt sowie die Betriebsfeuerwehr Constantia Teich Weinburg hatten in tagelanger Vorbereitung eine perfekte Bewerbsstrecke neben dem Kletter- und Therapiezentrum Weinburg geschaffen. Am Ende stand fest: Die Teilnehmer aus der Region sind im Bezirk eine Klasse für sich.

Ab acht Uhr früh starteten die ersten Zillen in den verschiedenen Wertungsklassen. Die Bewerbsstrecke an der Pielach war im Vorfeld von manchen Zillenfahrern belächelt, aber auch unterschätzt worden. Aufgrund des engen Flusslaufes und der mehrheitlichen Ruderstrecke kamen die einzelnen Teilnehmer gehörig ins Schwitzen, kräftiger Wind sorgte für zusätzlichen Kraftaufwand.

Bei den Wasserdienstleistungsbewerben stehen das Handling und das Fahren mit der Feuerwehrzille im Vordergrund. Ein großes Maß an Geschicklichkeit ist notwendig, um die Zille, ein sechs Meter langes, aus Holz gefertigtes Wasserfortbewegungsmittel, kontrollieren und bewegen zu können.

Beim Bewerb müssen neben dem Fahren an sich weitere Aufgaben gemeistert werden. Beim Zillen-Zweier gilt es, die Bewerbsstrecke flussaufwärts gegen die Strömung mit Schubstangen zu bewältigen, das sogenannte „Stangeln“. Hier müssen ausgesteckte Tore in Ufernähe punktgenau durchfahren werden. Nach dieser Schubstrecke müssen im Bewerb Bronze ein und im Bewerb Silber zwei Schwimmhölzer aufgenommen werden.

Nach der anschließenden Wende wird die Strecke zurückgerudert, zwischen drei postierten Richtungstoren muss die Zille zwei Mal um 180 Grad gewendet werden, was an der Pielach bei der kaum vorhandenen Strömung und dem Zeitdruck kein einfaches Unterfangen war.

Beim Zillen-Einer wird die Bewerbsstrecke entsprechend verkürzt, die gestellten Aufgaben bleiben aber gleich und müssen alleine bewältigt werden. In der Königsdisziplin „Bronze ohne Alterspunkte“ siegten David und Martin Brandl von der Feuerwehr Waldlesberg in 7:55,19 Minuten.

An vierter Stelle landeten Norbert Brandl und Paul Holzbauer, ebenfalls aus Waldlesberg. Martin Kaiser und Matthias Parzer (Oberndorf/Gebirge) belegten Rang elf.

Von den zehn Besatzungen in der Disziplin „Bronze mit Alterspunkten“ stellte der Abschnitt Herzogenburg fünf. Sieger wurden Josef Muck und Josef Pruscha (Hilpersdorf), den dritten Platz eroberten Martin Kary und Dieter Koppensteiner (Waldlesberg).

Die Sieger in Bronze waren auch die Sieger in Silber: David und Martin Brandl gewannen den Bewerb ohne Alterspunkte, Josef Muck und Josef Pruscha den Bewerb mit Alterspunkten.

In der Einzelwertung hatte Martin Brandl mit 6:52,63 Minuten die Nase vor David Brandl (7:18,30).

Mit Kerstin Steidl (Ambach) und Petra Engl (Traismauer-Stadt) waren auch zwei Frauen vertreten, die die anspruchsvolle Strecke hervorragend meisterten.

Insgesamt gesehen schnitten die Vertreter der Region gut ab. Rechnet man die Wertungen für Bezirk und für die Gäste zusammen, hätten David und Martin Brandl in „Bronze ohne Alterspunkte“ den zehnten Platz belegt. Dort ging der Gäste-Sieg an Matthias Auer und Clemens Resch von der Feuerwehr Pöchlarn (7:27,32 Minuten).

Die Einzelwertung gewann David Lastonersky (Feuerwehr Trasdorf, 6:23.60 Minuten).