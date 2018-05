Elektro-Mobilität ist ein wichtiges Thema für die Gemeinde. Schon für den Bauhof wurde überlegt, ein E-Fahrzeug anzuschaffen. Ab September wird tatsächlich ein solches Auto durch die Gemeinde düsen.

Zur Förderung der Mobilität wurde nämlich der Verein We Move Wölbling gegründet. Dieser soll Gemeindebürger, die kein eigenes Auto haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, helfen, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Gefahren wird im Gemeindegebiet sowie zum Bahnhof in Statzendorf. „We Move Wölbling ist ein gemeinnütziger Verein, in dem jede Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Wölbling und Personen mit Bezug zu Wölbling Mitglied werden können“, erklärt Obmann Peter Hießberger. Die Infoveranstaltung im Waldbadstüberl habe gezeigt, dass Interesse seitens der Bürger besteht.

Service für die Gemeindebürger

Die Fahrtendienste werden von Vereinsmitgliedern durchgeführt, die speziell geschult werden. Gefahren werden soll von Montag bis Freitag, von 6 bis 19 Uhr. „Die Testphase dauert vier Monate und beginnt im Herbst“, sagt Hießberger. Die Mitglieder zahlen 20 Euro pro Monat, Kinder bis sechs Jahre fahren kostenlos, aktive Fahrer zahlen fünf Euro.

Als Auto soll ein Renault Zoé zum Einsatz kommen, der von der Firma Lechner‘s Service geleast wird. „Mit dem E-Auto wollten wir bewusst ein Zeichen setzen. Es ist eine zukunftsweisende Technologie, die unsere Umwelt schont“, so Hießberger. Die Kosten von 700 Euro pro Monat sollen von der Gemeinde übernommen werden. Auch ein Mobiltelefon soll für den Verein angeschafft werden.

Begeistert von der Vereinsgründung ist auch Bürgermeisterin Karin Gorenzel, die als Obmann-Stellvertreterin fungiert: „Besonders wichtig ist, dass alle Fraktionen dabei sind.“