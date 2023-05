Apotheke in Traismauer hat neue Besitzerin

Seit rund 125 Jahren gibt es eine Apotheke in Traismauer. 1994 kam die Apothekerin Gabriela Krb in die Römerstadt und übernahm die Apotheke in der Venusbergerstraße. Im Jahr 1996 kaufte sie das sogenannte „Scherzerhaus“ am Hauptplatz. Nach umfangreichen Bauarbeiten samt zweijähriger Bauzeit wurde die neue „Zur-Mutter-Gottes“- Apotheke im September 1998 am Hauptplatz feierlich eröffnet.

In den vergangenen Monaten hatte sich die Apothekerin Gabriela Krb langsam aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und die Geschäftsübergabe an die neue Apothekerin Sabine Roger-Finsterle vorbereitet. Im April erfolgten nun der endgültige Rückzug und der Pensionsantritt von Gabriela Krb, die fast 30 Jahre lang die Apotheke in Traismauer geführt hatte. „Der Anfang der Tätigkeit war aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten sehr fordernd, aber auch die Pandemie-Jahre waren sehr belastend. Trotzdem war es eine schöne Zeit und ich wünsche meiner Nachfolgerin alles Gute“, sagt Gabriela Krb.

Die neue Apothekerin Sabine Roger-Finsterle kann bereits auf eine 20-jährige Berufserfahrung zurückblicken. Die im Gemeindegebiet von Würmla wohnhafte Apothekerin ist verheiratet und mit viel Engagement in die neue Aufgabenstellung eingestiegen. „Zuletzt habe ich in der Apotheke am Hauptbahnhof in Tulln gearbeitet. Der Beruf hat mir immer schon sehr viel Freude bereitet und darum freut es mich besonders, nun meine eigene Apotheke führen zu dürfen“, erklärt Sabine Roger-Finsterle.

Das Team besteht aus zwei Pharmazeutinnen, zwei pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten, zwei Lehrlingen, einer Studentin und drei Apothekenhilfskräften. Die professionelle Beratung der Kundinnen und Kunden ist das wichtigstes Anliegen. Zu Beginn der Tätigkeit von Sabine Roger-Finsterle in Traismauer wurde das Arzneimittel-Lager massiv aufgestockt, um den Bedarf besser abdecken zu können.

„Die Lieferfähigkeit von Arzneimitteln stellt eine immer größere Herausforderung dar, daher habe ich bereits viele von Hand produzierte hauseigene Produkte kreiert und werde diese in Zukunft auch immer mehr ausbauen“, so Sabine Roger-Finsterle weiters. Abschließend: „Wir haben auch eine hauseigene, allergiefreie Kosmetik im Programm. Hier setzen wir auf Nachhaltigkeit. Wer seine leeren Tiegel zu uns zurückbringt, wird dafür regelmäßig belohnt werden.“

Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Ärzten funktioniert mittlerweile sehr gut und auch Gesundheitsvorträge sollen künftig wieder in der Apotheke stattfinden. Derzeit ist man noch auf der Suche nach einer weiteren Pharmazeutin beziehungsweise einer weiteren pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin, um das Team zu komplettieren.

