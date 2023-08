Traismauer verabschiedete Stadtpfarrer

Das Pfarrfest der Stadtpfarre Traismauer stand diesmal ganz im Zeichen der feierlichen Verabschiedung von Stadtpfarrer Dechant Josef Seeanner. Seit 15 Jahren ist der Seelsorger in den Pfarren Traismauer und Stollhofen tätig. Zunächst fünf Jahre als Kaplan und nach dem Ableben von dem Stadtpfarrer Erzdechant Johann Oberbauer (2013) wurde Josef Seeanner Stadtpfarrer von Traismauer. Ab dem 1. September wird er als Seelsorger in den Pfarren Oberwölbling, Statzendorf, Obritzberg und Hain tätig sein.

In einem feierlichen Gottesdienst wurde der scheidende Stadtpfarrer Dechant Josef Seeanner verabschiedet. Dazu fanden sich zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, der Blaulichtorganisationen, der Pfarre und des Vereinslebens ein. Seitens der Stadt Traismauer würdigte Bürgermeister Herbert Pfeffer in einer berührenden Ansprache die Verdienste des scheidenden Stadtpfarrers. Auch die Pfarre Traismauer - vertreten durch Martina Klaus-Leisser – dankte dem Josef Seeanner für die langjährige gedeihliche und sehr konstruktive Zusammenarbeit im Pfarrgemeinderat.

Mit seinem künftigen Wohnort Oberwölbling zieht Josef Seeanner von einer ehemaligen Salzburger Pfarre in eine andere. Nach der Messe folgte ein Pfarrfest im Pfarrgarten. Zu dem Fest fand sich auch der designierte Stadtpfarrer von Traismauer, Stiftsdechant Mauritius Lenz (bislang der Pfarrmoderator von Herzogenburg), ein.

Die offizielle Installation des neuen Stadtpfarrers erfolgt am Sonntag, dem 17. September, im Rahmen eines Festgottesdienstes. Dabei wird Mauritius Lenz, Augustiner-Chorherr und Stiftsdechant im Stift Herzogenburg, durch Stiftspropst Petrus Stockinger der Pfarrgemeinde vorgestellt und in sein Amt eingeführt werden. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es bei einer schlichten Agape die Gelegenheit, mit dem neuen Seelsorger in Traismauer ins Gespräch zu kommen.