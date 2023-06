Neue Stadtamtsleitung in Traismauer

Die Leitung im Stadtamt ist ab sofort neu besetzt. „Das neue Team bringt frischen Wind in die Verwaltung der Stadtgemeinde Traismauer“, ist Bürgermeister Herbert Pfeffer überzeugt.

Markus Bittner-Schiesser wurde schon vor einigen Monaten mit der Stadtamtsleitung betraut, nun tritt auch sein neuer Stellvertreter Gregor Raderer seinen Dienst an. Der bisherige Stadtamtsdirektor Herbert Schöffl verabschiedet sich nach 37 arbeitsreichen Dienstjahren bei der Stadtgemeinde Traismauer.

„Ziel der Neubesetzung des Stadtamtsdirektors sowie des Stadtamtsdirektor-Stellvertreters ist es, alte Strukturen aufzubrechen, neu zu denken und bei Bedarf auch Veränderungen vorzunehmen. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Schritt zu halten und gleichzeitig an die Zukunft zu denken. Ich bin sicher, dass dies mit dem neuen Team gelingen wird“, erklärt Pfeffer.

Der 1987 geborene Markus Bittner-Schiesser ist bereits seit 2010 bei der Stadtgemeinde Traismauer tätig. Vor seiner neuen Position war er in der Finanzabteilung für Personalangelegenheiten, Lohnverrechnung, Abgabenrecht sowie für die Mittelschulgemeinde zuständig. Mit 1. Juli 2017 wurde er zum Stellvertreter des ehemaligen Stadtamtsdirektors Herbert Schöffl befördert. In dieser Position zeichnete er schon für verschiedene Projekte wie beispielsweise für die Umsetzung der Gründung des Musikschulverbandes Unteres Traisental im Vorjahr verantwortlich.

„Markus Bittner-Schiesser kennt die Abläufe, die Besonderheiten einer Gemeindeverwaltung und versucht trotzdem vor allem auch den objektiven Blick auf den Betrieb zu bewahren. In den vergangenen Monaten hat er schon seine Führungskompetenzen unter Beweis gestellt und fokussiert derzeit vor allem die Organisationsentwicklung für die Stadtverwaltung“, streut der Stadtchef Rosen.

Gregor Raderer ist 39 Jahre alt und kommt ursprünglich aus der Baubranche, in der er viele Jahre tätig war und wertvolle Erfahrungen sammelte. Nicht nur fachliches Wissen im Bereich des Tiefbaus, sondern auch sehr gute organisatorische Fähigkeiten zeichnen ihn aus. In den vergangenen Jahren war er in

verantwortungsvollen Positionen, in denen er wichtige Entscheidungen getroffen und Mitarbeitern geführt hat. Mit diesen Erfahrungen bringt er wichtige Kompetenzen in das Stadtamt.

„Wir möchten die beiden Traismaurer die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Politik modern und zukunftssicher gestalten“, so das Duo unisono.