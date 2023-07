Neuer Direktor bei der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach

Ab 1. August erweitert Thomas Fröhlich das Vorstandsteam der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach. Mit dem pensionsbedingten Ausscheiden von Direktor Friedrich Stefan am 31. Oktober übernimmt Fröhlich die Agenden des Marktfolgevorstandes.

Am 31. Oktober 2023 feiert die Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach nicht nur den diesjährigen Weltspartag, sondern verabschiedet ein Urgestein der Sparkasse. Nach 45 Jahren und vier Monaten im Dienst des regionalen Bankinstitutes tritt Direktor Friedrich Stefan seine Pension an. Seine Leidenschaft für die Sparkasse und das Bankgeschäft entdeckte er bereits früh. Nach zahlreichen Stationen innerhalb der Sparkasse und Leitung verschiedener Abteilungen wurde er im Jahr 2006 in den Vorstand berufen. Dass Stefan seine Aufgaben stets mit voller Leidenschaft ausgeübt hat und auch weiterhin tut, ist über die Sparkasse hinaus bekannt – eine Persönlichkeit in Herzogenburg, eine unverwechselbare Stimme am örtlichen Fußballplatz als Stadionsprecher.

Mit Thomas Fröhlich tritt ein erfahrener Banker in die Fußstapfen von Direktor Stefan. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Direktor Martin Groiss, der für den Marktbereich verantwortlich zeichnet, wird er ab November 2023 die unternehmerischen Agenden der Regionalbank leiten. Fröhlich ist gebürtiger Steirer und war zuletzt bei der PSA Bank Österreich beschäftigt. Mit der Vorstandsbestellung seiner Person durch den Aufsichtsrat der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach soll die Bank für die Zukunft gut aufgestellt sein. „Das junge Vorstandsteam Fröhlich und Groiss weiß genau, was die Anforderungen für eine erfolgreiche Zukunft an unsere Sparkasse sind“, so Stefan, der aktuell mit dem Umbau der Geschäftsstelle Herzogenburg auch in den Sommermonaten viel zu tun hat. Die Modernisierungsarbeiten sollen bis Anfang August abgeschlossen sein.

Um die Sparkassen-Zukunft ist ihm nicht bange: „Das neue Vorstandsteam, bestehend aus Direktor Martin Groiss und Direktor Thomas Fröhlich, genießt mein vollstes Vertrauen. Ich bin davon überzeugt, dass sie auf den Werten aufsetzen, die unser Haus bisher ausgezeichnet haben – soziales Engagement, enge Verbundenheit mit der Gesellschaft und wirtschaftlichem Erfolg als Stabilitätsfaktor für unsere Kundinnen und Kunden”, so Vorstandsdirektor Friedrich Stefan.