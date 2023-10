Seniorenmesse in Weißenkirchen

Der Pfarrverband Würmla/Murstetten/Weißenkirchen lud zur Seniorenmesse mit Spendung der Krankensalbung mit Weihbischof Anton Leichtfried in die Pfarrkirche Weißenkirchen. Viele Menschen aus den drei Pfarren und Nachbarpfarren fanden sich dazu ein. Bischof Leichtfried erinnerte in der Begrüßung an den Tag der älteren Generation und lud zum Empfang der Krankensalbung. Bezugnehmend auf das Erzengelfest, machte Leichtfried in seiner Predigt auf die Bedeutung der Erzengel Michael, Gabriel und Rafael auch in der heutigen Zeit aufmerksam. Vom Angebot der Spendung der Krankensalbung machten zahlreiche Messbesucherinnen und Messbesucher und Ministranten Gebrauch.

Die Festmesse wurde von einem Gesamtchor der drei Pfarren mit 45 Mitgliedern unter der Leitung von Kapellmeister Andreas Kos und der Orgelbegleitung durch Marianne Happenhofer, Regina Kos und Leopold Schmetterer musikalisch gestaltet. Am Ende bedankte sich die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates von Weißenkirchen, Gertrude Wurlitzer, bei Weihbischof Leichtfried für die Feier des Gottesdienstes, bei Pfarrer Josef Balteanu für die sorgfältige, detaillierte Vorbereitung des Festes, bei den drei Chören, den Organisten und Dirigenten, bei den Ministrantinnen und Ministranten, dem Mesnerteam und Pfarrgemeinderat und vor allem bei Angelika Schubert und Anni Kickinger für den Kirchenschmuck. Sie überreichte gemeinsam mit Angelika und Peter Schubert Weihbischof Leichtfried Blumen und ein Kisterl mit regionalen Schmankerln.

Weihbischof Leichtfried betonte, dass er sehr gerne gekommen war und mischte sich gemeinsam mit Pfarrer Josef Balteanu bei der anschließenden Agape leutselig unter das Kirchenvolk. Der Pfarrgemeinderat sorgte bei der Agape für Imbiss, Getränke und Mehlspeisen, Mitglieder der Landjugend Weißenkirchen sorgten für das Service.