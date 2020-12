In der Stiftsstadt wird es heuer keine Weihnachtsbeleuchtung geben. Dieser Umstand hat in den vergangenen Tagen für heftige Diskussionen gesorgt, allen voran in diversen Internet-Foren.

Totalausfall Riesenwirbel in Herzogenburg rund um die Beleuchtung

Da ist zunächst einmal die faktische Ebene. Die Weihnachtsbeleuchtung ist im Eigentum der Stadtgemeinde Herzogenburg. Um das Auf- und Abhängen kümmern sich heimische Elektrofachbetriebe. Jede Firma hat „ihre“ Straßenzüge, die sie dekoriert, was in der Vergangenheit stets reibungslos funktioniert hat.

Heuer ist alles anders und diese veränderte Situation hat mit der Umstellung auf LED-Beleuchtung zu tun, die derzeit im gesamten Stadtgebiet vollzogen und voraussichtlich im ersten Quartal des neuen Jahres abgeschlossen sein wird.

Auswärtige Firma bei Ausschreibung voran

Die Ausschreibung für diese Umstellungsarbeiten erfolgte nach dem Bundesvergabegesetz und brachte die Firma Mörth aus Absdorf bei Tulln als Bestbieter hervor. Dieser Umstand stieß den heimischen Unternehmen sauer auf, vermag aber an den gesetzlichen Normen nichts zu ändern. Die Vergabe an andere Betriebe als den Bestbieter hätte die Politik mit beiden Beinen vor den Strafrichter gebracht.

Die Firma Mörth stellte dann bei der Begutachtung der Weihnachtsbeleuchtung fest, dass sie den geltenden Sicherheitsrichtlinien nicht mehr entspricht. „Als wir diese unerfreuliche Meldung hörten, haben wir sofort eine zweite Meinung

eingeholt“, berichtet SP-Bürgermeister Christoph Artner.

Der zweite Elektro-Spezialist bestätigte die Ansicht der Firma Mörth, damit war das Schlamassel perfekt.

Zur richtigen Einordnung: „Das heißt jetzt nicht, dass wir bisher ein Sicherheitsproblem gehabt hätten. Die Nicht-Entsprechung geltender Normen hat einzig und allein mit der LED-Umstellung zu tun“, betont der Stadtchef.

Der Bürgermeister versichert, dass Herzogenburger Elektrofachbetriebe auch künftig Aufträge von der Stadtgemeinde erhalten werden, was er bei einem Gespräch am Rathausplatz auch Christoph Lechner und Ronald König von den gleichnamigen Firmen mitteilte: „Die Diskussion um die Weihnachtsbeleuchtung hat eine Eigendynamik entwickelt, die nicht in aller Sinne ist. Bei der Umstellung auf LED gibt es andere Normen und Gesetze, gegenseitige Schuldzuweisungen bringen nichts.“

Und dann gibt es noch die politische Ebene. VP-Stadtrat Max Gusel hat im Hinblick auf die fehlende Beleuchtung von einem „Supergau“ gesprochen und die Stadt mit einem Christbaum ohne Kugeln verglichen; eine Ansicht, für die er viel Zuspruch und Ablehnung erhielt.

SP-Kulturstadtrat Kurt Schirmer junior beispielsweise: „Man die Facebook-Anfrage der Bürger beantworten und über die Hintergründe aufklären. Wenn man aber Teil des Problems und nicht der Lösung sein will, kann man auch ein Schreiben an die NÖN übermitteln und die Situation als Supergau darstellen. Für mich ist es auch noch kein Supergau, wenn man aus dieser Sache politisches Kleingeld schlagen will. Um ehrlich zu sein, ich finde es eher befremdlich und beschämend.“

Es mache ihn traurig, dass man die Diskussion mit dieser Intensität in Zeiten einer Pandemie führe: „Seit Tagen versterben daran österreichweit über 100 Menschen, das ist ein Supergau.“

Schirmer verweist darauf, dass die Zuständigkeit für die Weihnachtsbeleuchtung in das Wirtschaftsressort fällt.

Der angesprochene Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann von der VP meint dazu: „Das ist absolut nicht in Ordnung und auch falsch. In meinem Ressort ist das Budget verankert, das die Elektrofirmen für das Auf- und Abhängen der Beleuchtung erhalten. Die Beauftragung dafür erfolgte automatisch über die Gemeinde. Die technische Abklärung obliegt hingegen dem Bauamt. Da lasse ich mir sicher nicht den ,Schwarzen Peter‘ zuspielen.“

Hauptmann betont, dass man sich das nunmehrige Problem sparen hätte können, wenn man vor vier Jahren, also 2016, die Forderung der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft nach einer neuen Weihnachtsbeleuchtung erfüllt hätte: „Davon wollte man damals allerdings nichts wissen, obwohl diese Beleuchtung die neuen Standards erfüllt hätte.