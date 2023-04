DAC-Cup Traisental: Sieger stehen fest

Gerade rechtzeitig vor dem Weinfrühling am kommenden Wochenende stehen die Sieger des alljährlichen Falstaff-DAC-Cups Traisental fest.

Erstmals wurden die besten Sortenvertreter aus dem Traisental in insgesamt vier Kategorien ausgezeichnet. Verkostet worden waren Grüner Veltliner und Riesling jeweils in den Kategorien Riedenweine und Gebiets-/Ortsweine. Unter den Gebiets- und Ortsweinen finden sich die Weine aus den Großlagen Parapluiberg und Venusberg, also vom linken und rechten Ufer der Traisen.

Auch heuer waren vom Jahrgang 2022 mehr als 100 Weine am Start, was auf das ausgesprochen gute Weinjahr 2022 zurückzuführen ist.

Die besten, noch jungen, feinwürzigen Grünen Veltliner und mineralischen Rieslinge zeigen bereits Top-Ergebnisse mit bis zu 94 Falstaff-Punkten.

Im Weinland Traisental liegt der Fokus mit zwei Dritteln der gesamten Anbaufläche eindeutig auf dem Grünen Veltliner, gefolgt vom zweiten DAC-Wein, dem Riesling. Die Winzer nutzen die besten Lagen der Region, um herausragende Weine zu erschaffen.

So zeigt sich die Ried Rosengarten als eine der ersten Lagen im Tal. Daher kommt der beste Grüne Veltliner 2022 (94 Falstaff-Punkte) von der Weinkultur Preiß (Theyern). Dicht dahinter folgen mit 93 Punkten die beiden Riedenweine vom Winzerhaus Kattner (Reichersdorf), ein biologisch produzierter Wein aus der Ried Zwirch, und nochmals Viki Preiß (Weinkultur Preiß, Theyern) mit einem Grünen Veltliner aus der Ried Hochschopf.

Bei den Gebiets- und Ortsweinen konnte sich der Vorjahressieger Weingut Herwald Hauleitner (Wagram) mit 93 Punkten wieder an erster Stelle platzieren.

Der zweite und dritte Platz geht mit 92 Falstaff- Punkten an das Bioweingut Rudolf Hofmann (Traismauer) für seine Veltliner vom Venusberg.

Dass Kathrin Brachmann vom gleichnamigen Weingut aus Wagram etwas vom Wein versteht, stellt sie mit dem ersten Platz 2022 und 2023 unter Beweis. Ihr Riedenwein Ried Rosengarten (93 Punkte) beweist das beeindruckende handwerkliche Geschick der jungen Winzerin. Auf den Plätzen dahinter landeten der Bioriesling vom Weingut Hofmann (Traismauer) und der Riesling aus der Ried Sonnleithen vom Winzerhaus Schöller (Wagram). Top-Winzer Markus Huber aus Reichersdorf produziert auch hervorragende Bioweine. Er gewann mit 92 Punkten bei den Riesling-Orts- und Gebietsweinen mit seinem Biowein Getzersdorf Engelsberg 2022.

Punktegleich folgen dann das Weingut Karl Brindlmayer (Wagram) und das Weingut Tom Dockner (Theyern) mit ihren Rieslingen.

Es gibt also wieder herausragende Weine aus dem Traisental. Eine sehr gute Möglichkeit, die edlen Tropfen dort zu verkosten, wo sie auch gewachsen sind, bietet sich beim Weinfrühling am 29. und 30. April.

