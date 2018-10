In Weißenkirchen (Gemeinde Perschling) ist in der Nacht auf vergangenen Mittwoch ein 150 PS starker Traktor gestohlen worden. Der betroffene Landwirt beklagt einen Schaden von 70.000 bis 80.000 Euro.

Asperhofen Traktor wurde vom Feld gestohlen

Nach Traktor-Diebstahl Alarmanlage verhinderte Diebstahl in Asperhofen

Es handelt sich dabei nicht um den ersten Diebstahl in den vergangenen Wochen, zuletzt wurde in Asperhofen ein Traktor entwendet. Deshalb warnt auch Perschlings Bürgermeister Reinhard Breitner die Bevölkerung vor weiteren Delikten dieser Art.

Was der Ortschef konkret sagt und wie sich der betroffene Bauer zum Diebstahl äußert, lest ihr exklusiv in der aktuellen Printausgabe der NÖN.