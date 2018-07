Seit einigen Wochen bietet die Pfarrkirche in Weißenkirchen an der Perschling den Besuchern und fleißigen Kirchgängern ein verhülltes Bild. Es ist jedoch nicht ein Werk von Künstlern, sondern das Baustellengerüst, welches für die umfassende Außenrenovierung des Kirchengebäudes aufgebaut wurde. Die Arbeiten sind in vollem Gange, sodass man mit einer Fertigstellung der Renovierungsarbeiten mit Ende September rechnen kann.

Pfarrer Josef Balteanu ist mit dem Fortschritt der Renovierung sehr zufrieden: „Der Gottesdienstbesuch ist ungestört möglich und ich glaube sehr, dass die Arbeiten wie eingeplant beendet werden können“ und fügt mit Blick auf die Kosten der Pfarre hinzu „jede Spende ist willkommen, einige unserer Pfarrangehörige haben bereits etwas Geld gespendet, andere haben uns ihre Unterstützung auch schon zugesagt.“

„Wir hoffen, dass wir zum Patronizium (28. Oktober) die Abschlussfeier der Renovierung halten können.“ Pfarrer Josef Balteanu

Die veranschlagten Kosten von 290.000 Euro teilen sich die Diözese (174.000 Euro), Bund und Land NÖ (je 29.000 Euro) sowie die Pfarrgemeinde selbst (58.000 Euro).

Die Firmen Heigl (Herzogenburg, Maurerarbeiten), Gregorites (St. Pölten, Dach- und Spenglerarbeiten), Eder (Langmannersdorf, Türen und Fenster), Schmied (St. Pölten, Malerarbeiten) und Ehrlich (Scheibbs, Steinmetzarbeiten) sind unter der Leitung vom Baustellenkoordinator der Diözese, Gerhard Pehle, an den Arbeiten an der Pfarrkirche beteiligt.

Josef Eigner aus Grunddorf kümmert sich in seiner Funktion als Obmannstellvertreter des Pfarrkirchenrates um die Arbeiten vor Ort und den Renovierungsfortschritt, damit die Arbeiten wie geplant zeitgerecht abgeschlossen werden können.