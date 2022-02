Faschingssitzungen: Unerwarteter Erfolg nach Gemeinde-Zusammenlegung

Seit 1993 gibt es je nach Länge des Faschings alle zwei oder drei Jahre Veranstaltungssitzungen der Faschingsgilde „Weimu“.

„Aufgrund des vollkommen unerwarteten Besucherandrangs wurden am 14. Februar 1993 in Murstetten zwei weitere Sitzungen abgehalten.“Franz „Max“ Erber

Gildenchef Franz „Max“ Erber erinnert sich: „Im Herbst 1992 trafen einander im Extrazimmer des Gasthauses Wurlitzer Vertreter der Chöre, der Vereine und der Musikgruppen unserer Gemeinde und wollten 20 Jahre Gemeindezusammenlegung Weißenkirchen/Murstetten feiern. Nach einer ziemlich heftigen Diskussion fand man keinen Grund, irgendetwas zu feiern. Das geplante und erhoffte Zusammenwachsen der beiden im Jahr 1972 zwangsverpflichteten Gemeinden hatte nicht oder noch nicht stattgefunden.“

Mit dem Ziel, etwas Gemeinsames zu schaffen, wurde danach ein Versuch gestartet und die Durchführung der ersten Faschingssitzungen geplant. Am Freitag, den 5. Februar 1993, fand die erste Sitzung statt. Erber: „Aufgrund des vollkommen unerwarteten Besucherantrages wurden am 14. Februar 1993 in Murstetten zwei weitere Sitzungen abgehalten.“

Seither wurden in knapp 50 Vorstellungen mit einem jeweils mehr als zweistündigen Programm die jeweils aktuellen Ereignisse und Entwicklungen der Gemeinde, in Gesang und Sprache, mit Ballettvorführungen und Sketches aufs Korn genommen. Das Rahmenprogramm gestaltete von Anfang an der Musikverein Murstetten.

Als Gründungsmitglieder der Faschingsgilde können neben Gildenchef Erber auch der frühere Kapellmeister des Musikvereins Murstetten, Anton Kos (verstorben 2012), „Maler und Landstreicher“ Johann Waldherr (verstorben 2012) aus Perschling und eine Reihe von verlässlichen Akteuren, darunter Josef Rauch, Alois Siedl, Josef Kobam, Ernst Kraus, Bürgermeister Reinhard Breitner oder Gemeindearbeiter gelten.

Auch Peter Grundböck aus Gunnersdorf, die Landjugend Weißenkirchen, die Feuerwehr Murstetten und viele weitere Mitwirkende sorgten und sorgen für den perfekten Ablauf der jeweils sechs Aufführungen im Jänner und Februar, drei in Perschling (Gasthaus Wurlitzer) und drei in Murstetten (Gasthaus Kahri).

Gilde übernimmt die Gemeindefahne

Zum organisatorischen Faschingsbeginn übernimmt am 11. November vor den Sitzungen symbolisch eine Abordnung der Gilde die Gemeindefahne vom Bürgermeister und gibt sie erst am Aschermittwoch nach den Sitzungen wieder zurück.

Wegen Corona wurde die Saison 2020 zwar mit den Sitzungen noch rechtzeitig, aber ohne geselligen Abschluss beendet. Bis jetzt konnte ein derartiges Abschluss- und Planungstreffen für die nächsten Sitzungen nicht durchgeführt werden, sodass Faschingssitzungen der Gilde vorerst in die Ferne rücken.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden