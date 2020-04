Auch in Zeiten der Covid-19-Krise war und ist der Gärtnereibetrieb der Familie Nentwich geöffnet. Firmenchef Thomas Nentwich: „Auch in dieser schwierigen Situation stehen wir für unsere Kunden zur Verfügung. Wir setzen zur Sicherheit für unsere Kunden und Mitarbeiter alle empfohlenen hygienischen Maßnahmen um.“

Daran hält die Firma auch nach Ostern eisern fest, gerade auch deshalb, weil besonders viele Leute nicht ihrer gewohnten Arbeit nachgehen dürfen, eine erhöhte Nachfrage besteht. Nentwich: „Auch die jährlichen Gartentage finden statt, allerdings nicht in der geplanten Form mit Vorträgen und Rahmenprogramm, sondern als normale Verkaufstage. Um die gesetzlichen Vorschriften einhalten zu können, wird der Kassenbereich in unsere weitläufigen Außenbereiche verlagert.“ Wie in anderen Geschäften müssen Verkäufer und Kunden einen Nasen-Mund-Schutz tragen und die Mindestabstände einhalten.

Die Tage des Gartens finden am Freitag 24., und Samstag, 25. April, statt (jeweils von 8 bis 18 Uhr, minus zehn Prozent auf alle Einkäufe).