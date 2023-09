Musikschulverband NÖ Mitte lud zu Schnuppertagen

In der Vorwoche lud der Musikschulverband NÖ Mitte zu zwei Schnuppertagen in den Gemeindesaal Perschling. Dabei konnten sich Interessierte Instrumente zeigen und erklären lassen und diese auch ausprobieren. Musikschulleiterin Petra Kovacic: „Nur, wer gut beraten ist, kann sich für das für ihn passende Instrument entscheiden." Kovacic erwartet sich heuer wieder rund 300 Schülerinnen und Schüler im Musikschulverband der drei Gemeinden Kapelln, Perschling und Würmla: „Da die neuen Bläserklassen erst in einigen Wochen starten, kann sich diese Zahl noch vergrößern."

Individuelle Schnupperstunden sind auch weiterhin bei den entsprechenden Fachlehrkräften möglich, die Kontaktadressen finden sich auf der Homepage des Musikschulverbandes: http://www.musikschulverband-noe-mitte.at .