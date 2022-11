Herzogenburg gegen den Trend

Ein großer Erfolg war – zumindest in der Stiftsstadt – der Weltspartag, der vor fast 100 Jahren – genau im Jahr 1924 – am Internationalen Sparkassenkongress in Mailand erfunden und zum ersten Mal am 31. Oktober 1925 gefeiert wurde. Die Menschen – vor allem Kinder mit ihren Eltern – stürmten an diesem Tag teilweise die Banken trotz Winzig-Zinsen, um ihre Sparbüchsen zu leeren.

„Die Niedrigzinsen sind schon ein Thema, aber vor allem die Kinder bleiben natürlich bei ihrem Sparbuch“, das bestätigen sowohl Wolfgang Keiblinger von der Volksbank als auch Friedrich Stefan und Martin Groiss von der Sparkasse. „Das Sparen an und für sich hat sich zwar in der letzten Zeit etwas geändert – und es wird immer schwieriger, etwas zur Seite zu legen. Der Grundgedanke ist aber noch wie vor vorhanden und wir freuen uns über jeden Sparer, der zu uns kommt.“

„Wir waren äußerst zufrieden“, erklärt Rudolf Singer von der Raiffeisen-Bank. „Bei uns standen die Leute vormittags oft bis auf die Straße hinaus angestellt. Ich glaube, dass das Sparen hat viel mit Tradition zu tun. Weil schon die Eltern und Großeltern regelmäßig mit dem Sparbuch in die Bank gekommen sind, erfreut sich der Weltspartag auch heute noch großer Beliebtheit, obwohl momentan es bei der steigenden Inflation wirklich nicht leicht ist, noch etwas zur Seite zu legen.“

