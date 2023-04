Rotes Kreuz Herzogenburg sucht neue Mitglieder

Im Einzugsgebiet der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Herzogenburg sind derzeit Werber in Rot-Kreuz-Uniform unterwegs. Sie wollen Mitglieder für die Organisation gewinnen. Im Rahmen der Mitgliederwerbung werden auch die umfangreichen Angebote des Roten Kreuzes in der Region und darüber hinaus vorgestellt sowie die zahlreichen Möglichkeiten einer aktiven, freiwilligen Mitarbeit.

Die Aufgaben des Roten Kreuzes gehen in Österreich weit über den Rettungsdienst hinaus. Dazu zählen beispielsweise Krisenintervention, Hauskrankenpflege, Besuchsdienst, Zuhause Essen, Rufhilfe, Pflegebehelfe, Seniorentreffs, Jugendgruppen, die Team Österreich Tafel, Lern- und Lesetreffs, aber auch Katastrophenhilfe inklusive mehrere Sondereinheiten wie Suchhunde oder Feldküche. „Wir sind da, um zu helfen, das ist unser Leitgedanke. Unsere Mitarbeiter – Freiwillige, Hauptberufliche, Zivildienstleistende sowie Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres – sind rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für Menschen in Not im Einsatz“, erklärt Bezirksstellenleiter Michael Prunbauer.

Neben der Zeitspende ist es vor allem die finanzielle Unterstützung, mit der ein wesentlicher Beitrag geleistet werden kann. Prunbauer: „Gerade langfristige Mitgliedschaften sind für uns besonders wichtig. Denn damit können wir die Angebote und Hilfeleistungen auch langfristiger planen und vorbereiten.“

Dabei ist der Beitrag in der Höhe frei wählbar und wird künftig einmal jährlich oder gerne auch monatlich bis auf Widerruf vom Konto der Mitglieder abgebucht. „Wir ersuchen gerade aber auch langjährige, treue Mitglieder, die ihren Beitrag nach wie vor mittels Zahlschein einzahlen, auf eine Buchung umzustellen, da damit die Finanzierung der Projekte für uns planbarer wird und sich gleichzeitig die Verwaltungskosten reduzieren“, so der Bezirksstellenleiter.

„Mit einer unterstützenden Mitgliedschaft“, erklärt Michael Prunbauer, „ist keinerlei Verpflichtung verbunden und allfällige Änderungen können völlig unbürokratisch telefonisch unter ( 059144/67400 oder per Mail herzogenburg@n.roteskreuz.at erfolgen. Die Mitgliedschaft ist eine ideelle Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit, die gerade in unserem Raum von größter Bedeutung ist. Die Beiträge kommen direkt der Bezirksstelle zugute.“

Die Werber sind immer mit einer Vollmacht, einem Tablet und Beitrittsformularen ausgestattet. Das Annehmen von Bargeld oder Sachspenden ist ihnen nicht erlaubt.

Für Rückfragen wurde separat die folgende Hotline eingerichtet: ( 059144/67440.

