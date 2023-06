Im Traisental feierte „Boot-Camp“ Premiere

In Kooperation mit der Agentur „Kalk & Kegel“ fand erstmals ein „Traisental Boot-Camp“ statt. Der Obmann des Vereins „Traisentaler Wein“, Markus Huber, und Bezirksweinbauverbandsobmann Alex Siedler konnten dazu 35 Sommeliers, Gastronomen und Weinliebhaber als auch zahlreiche Winzerkollegen, unter ihnen auch Landesweinkönigin Sophie Hromatka, willkommen heißen.

Nach dem Empfang und der Begrüßung am Areal des Weinguts Huber in Reichersdorf ging es weiter zur Reichersdorfer Wohnhöhle, wo eine Themenverkostung auf dem Programm stand. Danach folgten in Herzogenburg ein mehrgängiges Mittagessen, welches von dem Spitzenkoch Mike Näher und seinem Team als auch dem Lokal „Vinzenz Pauli“ gestaltet und zubereitet wurde, samt einem anschließenden Fachvortrag. Danach gab es noch eine Wein–„Flightverkostung“, bei der in speziellen Runden mehrere Weine, die einem speziellen Thema gewidmet sind und auch eine Geschichte erzählen, verkostet wurden. Den Abschluss bildet ein gemütlicher Grillabend in Wölbling, wo weitere Kontakte geknüpft wurden. Zielsetzung dieser Veranstaltung war, das noch junge und innovative Weinland den Sommeliers, Gastronomen & Weinliebhaber aus ganz Österreich entsprechend vorzustellen und auch die Vielfalt zu präsentieren.