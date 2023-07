Ein Salon-Sieg und vier Salon-Weine für Traisentaler Winzer

Der „Salon Österreich Wein“ gilt als einer der wichtigsten und zugleich härtesten Weinwettbewerbe des Landes und zeichnet alljährlich die besten Weine Österreichs aus. Das Weinland Traisental war mit seinen Winzern erfolgreich im Finale des Wettbewerbs vertreten. Besonders hervorzuheben ist der „Salon-Wein“-Sieger Traisental DAC Grüner Veltliner „Urgestein“ vom Winzerhof Erber.

Jedes Jahr werden beim „Salon Österreich Wein“ mehrere tausend edle Tropfen eingereicht, aus denen in mehrstufigen Blindverkostungen die besten Weine Österreichs ermittelt werden. Aus dem Weinland Traisental wurden insgesamt fünf Weine im „Salon 2023“ aufgenommen – und mit dem Winzerhof Erber (Oberwölbling) sogar ein „Salon“-Sieger gestellt.

Im Rahmen des Blindverkostungsmarathons wurden rund 600 Weine und Schaumweine aller Stilrichtungen verkostet, von denen 275 als „Salon“-Weine hervorgingen. Aus diesem Potpourri wurden schließlich die 28 „Salon“-Sieger ermittelt – also die 28 besten Weine Österreichs 2023. Mit besonderem Augenmerk auf die Herkunftstypizität der eingereichten Weine konnte das Weinland Traisental einmal mehr die unverkennbare und besonders charakteristische Herkunft seiner Weine transportieren.

In der Kategorie „Gebietstypische Weine“ ging der Grüne Veltliner Traisental DAC Urgestein 2022 vom Winzerhof Erber in Oberwölbling als Sieger hervor. „Der Wein ist ein typischer Vertreter seiner Sorte und besticht vor allem mit einer ausgeprägten Mineralik, einer schönen Dichte und mit wunderbaren Aromen von saftigem Topaz-Apfel. Er stammt aus einer kühlen Lage direkt am Rande des Dunkelsteiner Waldes und spiegelt das Terroir des Wölblinger Urgesteins perfekt wider“, freut sich Sophie Hromatka vom Winzerhof Erber.

Aber nicht nur der Grüne Veltliner vom Winzerhof Erber, sondern auch die hervorragenden Weine vom Weinbau Thomas Heinrich (Hilpersdorf), vom Weinhof Englhart-Schoderböck (Inzersdorf), vom Weingut Markus Huber (Reichersdorf) und von der Weinkultur Preiß (Theyern) wurden mit dem begehrten Titel „Salon 2023“ ausgezeichnet. Angesichts der geringen Anbaufläche von rund 815 Hektar im Weinland Traisental ist die Dichte der prämierten Weine bemerkenswert.

Für den Winzerhof Erber gab es in diesen Tagen übrigens eine weitere Auszeichnung, er wurde „Top-Heurigen“-Sieger im Traisental. „Sophie Hromatka ist nicht nur eine kompetente und charmante NÖ Weinkönigin, die junge Winzerin produziert gemeinsam mit ihrer Familie exzellente Weine und begeistert mit innovativen Heurigengerichten“, freut sich Susanne Zoder, zuständige Projektbetreuerin für das Weinland Traisental bei der Mostviertel Tourismus GmbH.