Rechtskräftig negativer Asylbescheid: Die Abschiebung einer georgischen Familie mit einem schwerbehinderten Sohn aus Wölbling sorgt dennoch für Aufregung.

Entsetzt über die Vorgehensweise ist Nachbarin Birgit Walter, die live mitbekommen hat, wie die Familie geholt wurde. „Ich bin um halb acht mit meinem Hund spazieren gegangen. Auf der Straße standen Polizeiautos mit zwölf Polizisten und ein Rettungswagen vom Grünen Kreuz, mit dem der behinderte Sohn transportiert wurde. Ich dachte, ich bin im falschen Film“, erzählt Walter.

Ein weiterer Sohn sei schon in einem Polizeiauto gesessen. „Ich habe mich gerade noch von der Mutter verabschieden können. Sie erzählte mir, dass sie um vier Uhr in der Früh geweckt wurden und ihre Sachen packen mussten. Das ist ja wie zu Hitlers Zeiten“, ist Walter schockiert. Sie versteht nicht, warum die Familie gehen musste. „Die Therapien für den behinderten Sohn wurden durch Spenden finanziert. Die Familie ist seit vier Jahren in Österreich, seit einem Jahr wohnt sie neben uns. Unsere Söhne sind gleich alt und haben immer miteinander gespielt. Die Leute haben perfekt Deutsch gesprochen und Jobs in Aussicht gehabt.“

Christoph Pölzl, Sprecher des Innenministeriums, weist darauf hin, dass man zu Einzelfällen keine Auskunft geben könne. Zur nächtlichen Abholung betont er: „Das ist rein abhängig von den Flugzeiten. Es wird versucht, die Wartezeit für Familien mit Kindern so kurz wie möglich zu halten. Deshalb wurde die Familie nicht schon am Abend davor geholt.“