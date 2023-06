Bäckerei startet in Traismauer neu durch

Im Oktober 2020 wurde trotz der Corona-Pandemie das Bauprojekt „Modernisierung Sparkassengeschäftsstelle Traismauer plus Errichtung Hager-Filiale“ im Herzen von Traismauer planmäßig fertiggestellt und feierlich eröffnet. Nach schwierigen Zeiten (Corona, Beginn des Ukraine-Krieges) samt Auswirkungen (Teuerung) hat sich das bislang sehr erfolgreiche Unternehmen „Bäckerei Hager“ in Traismauer neu aufgestellt.

Zur Wiedereröffnung konnten der Firmenchef Wolfgang Hager und sein Team die Landtagsabgeordneten Doris Schmidl und Martin Antauer, Bezirkshauptmann Josef Kronister, Sparkassen-Vorstandsdirektor Friedrich Stefan, Stadtrat Rudolf Hofmann, die Gemeinderäte Elisabeth Nadlinger und Ida Stangl und ASBÖ- Landespräsidenten Hannes Sauer begrüßen.

In den Ansprachen wurde auf die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens, die Herausforderungen infolge der Pandemie und der Teuerung Bezug genommen. „Die vergangenen Monate waren alles andere als einfach und die Entwicklung war mehr als besorgniserregend. Im Herbst des Vorjahres war die Situation fast schon dramatisch und wir mussten reagieren, um das Steuer nochmals Herumzureißen“, so Unternehmer und Bäckermeister Wolfgang Hager. Durch die Unterstützung der Familie, von Freunden und der Mitarbeiter sei es gelungen, Kosten zu reduzieren und durch ein neues Gastronomie-Konzept wieder in die Erfolgsschiene zurückzukehren. Seit mehreren Monaten schreibt das Unternehmen wieder „Schwarze Zahlen“ und hofft, die schwierigste Phase der Firmengeschichte überstanden zu haben.