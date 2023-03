Stadt begrüßte die Neuen

Die Stadtgemeinde hat alle Menschen, die in den vergangenen Monaten zugezogen sind, zu einem gemütlichen Abend in das Volksheim eingeladen. Dort überreichte Bürgermeister Christoph Artner eine Willkommensmappe mit wichtigen Informationen und einen Einkaufsgutschein. „Ich freue mich, dass Sie Herzogenburg zu ihrer neuen Heimat gemacht haben und bin auch ein wenig stolz darauf, dass Sie Ihren neuen Lebensmittelpunkt bei uns gefunden haben – in einer Stadt, in der wir uns seit Jahren verpflichtet fühlen, die Lebensqualität hochzuhalten“, sagte der Bürgermeister.

Die Stadt zeichne sich in vielen Bereichen durch ein überdurchschnittlich hohes Angebot aus. Freizeiteinrichtungen, Kindergärten und Schulen, Betriebe mit Arbeitsplätzen, eine vielfältige Vereinslandschaft, Naherholungs- und Naturschutzgebiet, Wohnungs- und Einkaufsangebot oder ein vielfältiges Kulturangebot, das seien wohl die wichtigsten Faktoren für einen Kinder- und Familienstandort. Artner: „Ich hoffe, dass Sie sich in unserer Stadt bereits gut eingelebt haben und freue mich, Sie bald öfters zu sehen und kennenzulernen.“

Die Geschichte der Stadt zeigte Erich Böck auf, musikalische Unterhaltung mit der Musikschulband unter der Leitung von Robin Gadermaier und ein Buffet vervollständigten den Abend.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.