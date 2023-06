Kapelln kämpft um Abstand

Am vergangenen Donnerstag lud Bürgermeister Alois Vogl (ÖVP) zur Gemeinderatssitzung, die Mandatare kamen umweltfreundlich per pedes oder per Rad.

Die Sitzung erfolgte nicht ganz friktionslos, etwa 15 Zuhörer verfolgten kritisch ihren Verlauf. Der wichtige Tagesordnungspunkt „Zustimmung Flächenwidmungsplan St. Pölten – Windpark Pottenbrunn“ wurde gleich nach der Eröffnung der Sitzung vertagt. Den Dringlichkeitsantrag dazu hatte Bürgermeister Alois Vogl gestellt, er wurde einstimmig angenommen.

Hintergrund war eine Willenskundgebung von 85 Etzersdorfern, die schriftlich die Einhaltung der Abstandsregelung „2.000 Meter zu gewidmetem Wohnbauland, welches nicht in der Standortgemeinde liegt“ eingefordert hatten. Die Änderung der Flächenwidmung hätte die Beschlussfassung der Marktgemeinde erfordert, dergemäß sie als betroffene Nachbargemeinde zustimmen hätte müssen, den Mindestabstand von 2.000 Metern auf bis zu 1.200 Meter zu reduzieren.

Die ersten Tagesordnungspunkte wurden einstimmig beschlossen: etwa das Darlehen über 1,5 Millionen Euro für den Grundankauf für zwölf geplante Bauplätze bei der Ahorngasse sowie die Treuhandsvereinbarung dazu, die Änderung der Friedhofsordnung und die Anhebung der Friedhofsgebühren. Bei den Pachtverträgen für den Sportplatz gab es von 16 der anwesenden Gemeindemandataren durch Rebecca Figl-Gattinger, Christian Korntheuer, Birgit Schorn und Robert Weissmann (alle ÖVP) vier Enthaltungen; das sind immerhin 25 Prozent.

Bei der Vergabe der Gewerke für die Errichtung der Aufbahrungshalle an die Firma Kickinger gab es durch Robert Weissmann ebenfalls eine Enthaltung, bei der Vergabe der elektrischen Einrichtung an die Firma ITB Böheimkirchen eine Enthaltung durch Birgit Schorn und gegen die Vergabe der gärtnerischen Arbeiten an Zenebio-Rath eine Enthaltung durch Rebecca Figl-Gattinger. Die Arbeiten hinsichtlich Kanal, Wasser und EVN für die Aufbahrungshalle wurden einstimmig beschlossen, ebenso das Bürgerbeteiligungsmodell für Photovoltaik-Anlagen für das Altstoffsammelzentrum, den Kindergarten und die Freiwillige Feuerwehr Thalheim, bei dem 127 Module im Wert von 120.000 Euro, die von der Firma Leitwerk, René Schmied, geliefert und montiert werden, durch Bürgerinnen und Bürger angekauft werden können.

Auch die Förderungsrichtlinie, dergemäß einmalig pro Haushalt maximal 400 Euro für Photovoltaik-Anlagen gewährt werden, wurde einstimmig beschlossen, ausgenommen sind sogenannte „Balkonanlagen“.