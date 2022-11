Herzogenburger Spendenaktion gegen die Kälte

Die ÖVP stellt sich auch heuer wieder in den Dienst der guten Sache und veranstaltet eine Sammelaktion für Winterjacken.

Das Ganze ist nicht neu, diese Sammelaktion gab es bereits im Jahr 2020. „Damals wurden wir sprichwörtlich überrannt. In Summe konnten wir über 400 Jacken dem Roten Kreuz übergeben. Seitdem wurden wir regelmäßig gefragt, wann es wieder diese Aktion geben wird“, erinnert sich ÖVP-Obmann Max Gusel.

Die Aktion findet am Freitag, 11. November, von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 12. November, von 9 bis 12 Uhr statt. Dabei werden Winterkleidung für Erwachsene und Kinder sowie Decken und Schlafsäcke im ÖVP-Bürgerbüro am Rathausplatz 16 entgegengenommen.

Die Güter werden dem Roten Kreuz zur Verteilung an obdachlose und armutsgefährdete Menschen in Österreich und der Ukraine übergeben. Max Gusel: „Aufgrund der ernsten Lage werden auch Spenden aus den Nachbargemeinden gerne angenommen.“

