Christina Maria Linauer hat die Meisterprüfung für das Handwerk Blumenbinder (Floristen) erfolgreich abgelegt. Sie wohnt mit ihrem Sohn Matteo und dessen Vater Nikola Bozilovic aus Perschling in der Gemeinde Obritzberg-Rust, konkret in Winzing. Eine große Hilfe war ihr Partner Nikola, der selbst im Jahr 2015 seinen Werkmeister in der Fachrichtung Bauwesen und die Ausbildung zum Baupolier (Werkmeister) absolviert hat.

Nach ihrer Abschlussprüfung der Lehre bei der Gärtnerei Bonigl, St. Pölten, begann Linauer im Jänner 2015 den Kurs für die Abendmatura, den sie mit Dezember 2016 mit den Prüfungen in Mathematik, Englisch und Deutsch erfolgreich beenden konnte. Nach der Teilnahme am Lehrlingswettbewerb in Mistelbach (2014, vierter Platz) und beim Bundeslehrlingswettbewerb (2014) kam dann im September 2016 die Einladung der Wirtschaftskammer, bei den Staatsmeisterschaften in Villach mitzumachen, was mit einem siebenten Platz unter 19 österreichischen Teilnehmern belohnt wurde. Linauer: „Erst nach der Absolvierung aller drei Module - Lehrlingsausbildner, Unternehmer und fachlichen Meister - konnte ich meine Ausbildung abschließen. Mein nächstes Ziel ist es, Berufsschullehrerin zu werden.“

Sie ergänzt: „Es ist unglaublich, was aus einer einfachen Lehre alles machbar ist, wenn der Wille da ist - aber ohne Nikola hätte ich es nicht geschafft, er hat mich immer unterstützt und angespornt.“