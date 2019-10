Hans Kopitz

„Hier östlich der Sandgasse in Ossarn – im Vordergrund eine der Hallen der Verpackungsfirma Mayer – sollen die Felder bis zum Windschutzgürtel abgegraben – und der Schotter, der darunterliegt, natürlich verkauft werden. Die Keltengräber, die darunterliegen, interessiert niemanden mehr. Wenn die Felder abgegraben sind, können natürlich auch die Firmen, die an der Sandgasse liegen, an ihrer Hinterseite Richtung Osten erweitern, was sicher für sie nicht uninteressant ist“, so FP-Stadtrat Martin Hinteregger.