Neues Leben in der Herzogenburger Innenstadt

Es tut sich etwas in der Innenstadt: Aus dem beliebten „Kleinen Lädchen“ in der St. Pöltner Straße wird ein vergrößerter Fußpflegesalon. Das neu renovierte Eckgeschäft Wiener Straße/Rathausplatz von Marius Höfinger wartet auf neue Pächter. Bis zuletzt residierte dort Rebecca Figl-Gattinger, ehe sie in die Kirchengasse auswich. Der Tapezierer, Bodenverleger und Raumausstatter Heinz Peter Vollbauer geht mit Ende des Jahres Pension – und sucht für sein Geschäft am Kirchenplatz einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

„Wir wollen unseren Fußpflegesalon, der bisher eher in den hinteren Räumen zu finden war, vergrößern, denn wir sind ja zurzeit die einzige Fußpflege in Herzogenburg und arbeiten künftig mit vier Fachkräften. Da bleibt weder Platz noch Zeit für unseren Geschenkladen, um den mir doch ein bisschen leid ist. Aber man muss mit der Zeit gehen und ich freue mich auch schon auf unsere große Fußpflege“, so Sandra Pulker.

Die beiden anderen Geschäfte – das eine am Rathausplatz und bald auch das andere am Kirchenplatz – haben schon eine lange Tradition. Hier waren bereits die Väter der jetzigen Besitzer vor vielen Jahrzehnten in ihren Berufen tätig. Bei beiden Häusern befindet sich der Parkplatz direkt vor der Türe, sodass es wahrscheinlich nicht allzu lange dauert, bis auch dort neues Leben einkehrt.