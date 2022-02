Traismauer: Der Campus 33 wächst

In den nächsten Tagen werden mehrere Grundstücke im Gesamtausmaß von 46.335 Quadratmetern um rund 944.000 Euro an sieben verschiedene Firmen verkauft werden. Nach den Einreichungen wird in den nächsten Monaten mit der Errichtung der neuen Betriebsstätten begonnen. Darüber freuen sich Baustadtrat Christoph Grünstäudl (links) und Bürgermeister Herbert Pfeffer.

Foto: Günther Schwab