Jungautorin Astrid Holzinger: „Disney ist Leidenschaft“

Jungautorin Astrid Holzinger hat ihr zweites Buch veröffentlicht. Im Kosmetik-Shop „Lush“ in der Shopping City Süd trug sie daraus vor, die Zuhörer waren begeistert.

„Für jede und jeden gibt es Erlebnisse von großer Bedeutung. Egal, ob der wunderschöne Hochzeitstag, der einzigartige Urlaub oder diese eine besondere laue Sommernacht mit Freunden. Auf diesen Seiten erzähle ich von einer meiner schönsten Erinnerungen“, erklärt die Wölblingerin.

In ihrem Buch „Geschichten schreibt die Zeit“ nimmt die 27-Jährige die Leserschaft mit auf eine magische Reise zurück zu ihrem ersten Besuch ins Disneyland Paris. Sie beschreibt eindrucksvoll, wie dieser Ort sie mit all seinen Geschichten verzaubert hat. Das Buch wird musikalisch begleitet, um noch stärker in diese Momente eintauchen zu können. „Es ist nicht nur für Disney-Fans lesenswert, sondern für alle Menschen, die eine tiefe Leidenschaft haben“, sagt Holzinger.

33 Länder und kein Ende

Vor über zwei Jahren hat sie begonnen, auf der Plattform „story.one“ Kurzgeschichten zu schreiben. Daraus sind zwei Bücher entstanden: „12 aus 33“ (die NÖN berichtete) und nun „Geschichten schreibt die Zeit“. Außerdem sind einzelne Kurzgeschichten in Sammelbänden publiziert worden, etwa „Erzähl mir vom Alsergrund“.

Neben dem Schreiben hat sie zwei weitere große Leidenschaften: Disney und das Reisen. „Ich habe bereits 33 Länder besucht und möchte noch so viele mehr sehen. Gemeinsam mit meinem Partner erkunde ich am liebsten mit unserem Dachzelt (Zelt auf dem Autodach) die Welt. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen, von anderen Menschen zu lernen und neue Küchen zu erproben. Außerdem bin ich ein großer Wasserfall-Fan, daher muss immer mindestens ein Wasserfall bei unseren Reisen dabei sein“, schmunzelt sie.

Bei der Präsentation in Vösendorf mit dabei war die Disney-Fan-Gruppe „Villains of Vienna“. Gemeinsam feierte man die Veröffentlichung des Buches.