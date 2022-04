300. Ergotherapie-Stunde für Moritz: Erfolge mit großer Bedeutung

Werbung

Vor Kurzem gab es ein kleines Jubiläum in der Gemeinschaftspraxis „Herzhandwerk“. Moritz kam zur bereits 300. Ergotherapie-Stunde zur diplomierten Kinderergotherapeutin Ute Schiffer.

Seit sechseinhalb Jahren wird Moritz regelmäßig einmal in der Woche von seiner Mama, seinem Papa oder einem seiner Brüder in die Kinderergotherapie gebracht. Dort lernt er in kleinen Schritten in seinen Alltagstätigkeiten wie Essen, Trinken, An- und Ausziehen, Waschen, Spielen und Freizeitbeschäftigungen noch etwas selbstständiger zu werden. Moritz ist ein sehr fröhlicher, liebevoller Jugendlicher mit 16 Jahren, der als Frühchen seit seiner Geburt durch große Komplikationen mit einer schweren geistigen und körperlichen Behinderung lebt. Er kommuniziert hauptsächlich mit Lauten, Lachen, Händeklatschen, viel Mimik und seiner Körpersprache.

Zauberknetmasse und Holzschrauben

Das Gehen erlernte Moritz mit neun Jahren und er braucht weiterhin Begleitung dabei. In sehr guter Zusammenarbeit und regelmäßigen Elterngesprächen mit Moritz’ Familie gelingen ständig kleine Therapieerfolge, die in seinem Leben große Bedeutung haben: So erlernte Moritz etwa das An- und Ausziehen seiner Jacke mit kleiner Hilfe beim Betätigen des Reißverschlusses, wenn dieser steckt, das Ausziehen seiner Hosen, das Trinken aus seiner Trinkflasche und einem. Trotz seiner starken Fehlsichtigkeit gelingt es ihm mittlerweile, Gegenstände mit kleiner Hilfe vom Boden gezielt aufzuheben.

Sein Lieblingstherapiematerial ist zurzeit die Zauberknetmasse und Holzschrauben, die er beständig auf und zu schraubt. So üben sie regelmäßig unter Einbeziehung all unserer Sinne die Hand-Hand-Koordination, wie etwa beim Öffnen und Schließen seines Reißverschlusses am Rucksack, das beidhändige Tragen von größeren Gegenständen, Essen mit der Gabel und dem Löffel und vieles mehr. Katharina Grabner-Hayden, Mama von Moritz: „Eine herzliche Beziehung und Entspannung in vertrauter Umgebung sind dabei ein großer ausschlaggebender Punkt. Besondere Menschen brauchen das und die Zuwendung. Durch sie erlernen sie ein intensiveres Hören, Sehen und Fühlen. Hier zeigen sich das Leben und die Liebe von ihrer reinsten Seite.“

Therapeutin Ute Schiffer ergänzt: „Ich freue sich sehr, im Rahmen der Ergotherapie Moritz und seine Familie beim Erlernen von neuen Schritten in Alltagstätigkeiten schon so lange begleiten zu können.“

