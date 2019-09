Bauernmarkt "trotzte" dem Regen .

Regen am Samstag, Sonnenschein am Sonntag: Die Bilanz, die die Standler des Wölblinger Bauernmarktes zogen, fiel am Ende doch noch positiv aus. Die Gäste wurden mit heimischen Schmankerl und edlen Tropfen aus dem Weinbaugebiet Traisental verwöhnt.