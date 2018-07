„Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gesehen, dass ein Fenster kaputt war. Ich habe mich nicht ins Haus hineingewagt. Dann ist plötzlich ein Mann durch das Fenster herausgesprungen. Er ist vor mir gestürzt und davongelaufen. Sein Gesicht habe ich mir gemerkt“, sagt eine Zeugin in einem Prozess gegen vier Georgier. Und die Zeugin ist sich sicher: Einer der Angeklagten ist in ihr Haus eingestiegen.

Sieben Einbrüche in Wohnhäuser wird den Georgiern, unter ihnen sind Schwerkriminelle, zur Last gelegt. In NÖ schlugen sie in Wölbling, Tulln und Staasdorf zu. Vor Gericht geben sie wenig zu.

„Dorthin habe ich nur einen Bekannten chauffiert.“ Im Prozess erklärt einer der Angeklagten, weshalb sein Auto an einem der Tatorte gesichtet wurde.

Um gebrauchte Autos zu kaufen, seien die Angeklagten nach Österreich gekommen, sagen sie und wollen weismachen, dass sie nur zufällig alle im selben Hotel in Wien übernachtet haben. „Weil es billig ist und wir alle arm sind“, erklärt einer. Zufall sei auch, dass ihre Handys an den Tatorten eingeloggt waren. „Ich habe meines hergeborgt“, meint einer. Gesichtet wurde das Auto eines Angeklagten an einem der Tatorte. Auch das sei nur Zufall: „Dorthin habe ich nur einen Bekannten chauffiert.“

Strenge fordert die Staatsanwältin: „Unglaubwürdig, dass in Österreich ein Boom von georgischen Gebrauchtwagenhändlern unterwegs war. Die Herrschaften sind eingereist, um einzubrechen.“

Schuldig gesprochen werden alle wegen schweren Einbruchsdiebstahls, teils gewerbsmäßig. Es setzt Gefängnisstrafen von zwei bis zu vier Jahren (nicht rechtskräftig). Die Richterin begründet: „Die Angeklagten haben, wo möglich, geleugnet, das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Verfahren.“