Die VP beobachtet das geplante Photovoltaik-Projekt mit Argusaugen. Und zeigt sich zwiespältig: Einerseits begrüßt sie es, andererseits ist ihr das Tempo zu hoch. Einerseits ist sie skeptisch hinsichtlich des Bürgerbeteiligungsmodells, andererseits holt man Informationen über ein Bürgerbeteiligungsmodell in Mautern ein. Hinter allen Überlegungen steht ein Gedanke: „Wenn man ein solches Projekt angeht, sollte es gut überlegt sein“, erklärt geschäftsführender Gemeinderat Peter Hießberger.

Für das Photovoltaik-Projekt gibt es drei Varianten: eine alleinige Investition der Gemeinde, mit Bürgerbeteiligung oder die Vermietung von Dachflächen an Drittanbieter.

Die SP, die Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) und die Klima- und Energiemodellregion Traisental/Fladnitztal (KEM) favorisieren eindeutig die Bürgerbeteiligung.

Die VP hingegen sagt: „Welches Modell aus Sicht der Gemeinde Wölbling das Beste ist, konnte noch nicht genau verifiziert werden. Die KEM drängt vorrangig und erstaunlich energisch auf ein Bürgerbeteiligungsmodell.“

Denn erst seit heuer gebe es den Plan, Photovoltaikanlagen zu errichten. Im Gemeinderat sei schon öfters darüber debattiert worden, die SP habe das Thema aber stiefmütterlich behandelt. Jetzt könne es auf einmal nicht schnell genug gehen.

Peter Hießberger präzisiert: „In der jüngsten Gemeindevorstandssitzung wurde zum ersten Mal über die Möglichkeit zur Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Bürgerbeteiligungsmodell gesprochen.“

„Sonnenscheine“ zu je 100 Euro

Der Plan, wie er im Gemeindevorstand präsentiert wurde: Es werden Anteilsscheine, sogenannte „Sonnenscheine“ zu je 100 Euro aufgelegt, über die sich Bürger beteiligen können. Als Verzinsung gibt es drei Prozent. Die Photovoltaikanlagen amortisieren sich nach 13 Jahren und gehen danach in das Eigentum der Marktgemeinde Wölbling über.

Peter Hießberger: „Zwei Wochen danach in der Gemeinderatssitzung wurde uns das gleiche Projekt erneut präsentiert. Nur die Zahlen hatten sich in diesen zwei Wochen deutlich verändert. Aus drei Prozent Verzinsung wurden auf einmal nur mehr zweieinhalb Prozent. Aus dem Plan, dass die Anlagen nach 13 Jahren in das Eigentum übergehen sollen, stand der Eigentumsübergang nun erst nach 20 Jahren im Raum.“

„Die SP wollte einen Beschluss im Eiltempo durchpeitschen, um das Projekt so rasch wie möglich noch bis Oktober realisieren zu können“, formuliert es Hießberger. „Warum diese übertriebene Eile? Jetzt etwas ,übers Knie‘ zu brechen, ist der falsche Ansatz. Bei dem Tempo, das hier vorgelegt wurde, drängt sich die Vermutung auf, dass man hier möglicherweise nur ein populäres Thema für bevorstehende Wahlen entstehen lassen wollte.“

„Unsinn“, kontert SP-Bürgermeisterin Karin Gorenzel. Es handle sich um keinen Wahlschlager, da dieses Thema in der Gemeinde schon seit längerer Zeit präsent sei. Außerdem weist die Ortschefin auf die Fördersituation hin: „Sie ist derzeit hervorragend, aber das Ganze kann sich schnell ändern. Was Hießberger hier betreibt, ist blanke Oppositionspolitik.“

Die VP Wölbling hat, wie sie es bezeichnet, über den Tellerrand geblickt und VP-Energiegemeinderat Martin Hofbauer in Mautern besucht. Dort holten die Mandatare Informationen über ein Bürgerbeteiligungsprojekt ein. „Am Dach der Mittelschulgemeinde erzeugt eine 30-kWp-Photovoltaikanlage bereits seit drei Jahren sauberen Strom für die Mauterner. Das Tolle daran: Die Bürger können sich durch den Kauf von Anteilen aktiv am Projekt und an der Erzeugung von grünem Strom beteiligen“, berichtet Peter Hießberger.

Die Laufzeit sei auf zehn Jahre fixiert und mit einer Verzinsung von 1,77 Prozentausgegeben. Man konnte maximal drei Anteile kaufen, die zu je 500 Euro ausgegeben wurden. Die Abwicklung und Auszahlung der Kapitaltilgung von jährlich 55 Euro (auf zehn Jahre) erfolgt über die Gemeinde.

Allerdings, so Hießberger: „Kritisch sehe ich in unserem Projekt in Wölbling noch die Kapitalhöhe, die wir über das Bürgerbeteiligungsmodell mit den derzeit geplanten Anlagen (zwei bis drei 6-kWp-Anlagen) auflegen können. Wenn wir drei Anlagen errichten zu je 10.000 Euro, sprechen wir von 30.000 Euro und bei einer Förderkulisse von rund 50 Prozent bleiben 15.000 Euro. Wenn wir ebenfalls 500-Euro-Stückelungen auflegen, sprechen wir von ,nur‘ 30 Anteilen. Es hätten maximal 30 Wölblinger die Möglichkeit, sich an dem Projekt zu beteiligen. Aus meiner Sicht ist der Aufwand im Verhältnis zu dem, was den Bürgern geboten wird, hier noch zu groß.“

NOEN Bürgermeisterin Karin Gorenzel (SP): „Wir arbeiten Schritt für Schritt.“

Auch hier hakt Gorenzel auf NÖN-Anfrage ein: „Ich verstehe nicht, warum die VP auf der einen Seite Eile kritisiert, auf der anderen Seite jedoch ein aus ihrer Sicht zu geringes Ausmaß. Es ist ohnehin eine vierte Anlage geplant. Wenn sich vorerst 30 Wölblinger beteiligen, sehe ich das Ganze als schönen Erfolg. Wir arbeiten Schritt für Schritt, was klein beginnt, kann groß werden. Mit den Vertretern von eNu und KEM haben wir ausgewiesene Experten an Bord, die uns eine gute Vorgangsweise bescheinigen.“