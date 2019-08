„Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Mir ist irgendetwas in den Helm geflogen. Dann habe ich mich verbremst und der Vorderreifen hat blockiert“, beschreibt Wölblings Bürgermeisterin Karin Gorenzel den Schockmoment, als sie beim Traismaurer Triathlon schwer zu Sturz kam. Sie verletzte sich am Ellenbogen und musste drei Tage im Universitätsklinikum St. Pölten verbringen.

