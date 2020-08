„Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Aufwand im Vergleich zum Streitwert hoch ist“, bemerkt der Richter zu Beginn einer Verhandlung am Bezirksgericht St. Pölten, die exakt 34 Minuten dauert.

An eine Bereinigung des Konflikts im Vorfeld ist nicht zu denken: „Es geht mir nichts ums Geld, es geht ums Prinzip. Recht muss Recht bleiben“, stellt eines der beiden „Schwergewichte“ fest. Dabei handelt es sich um den Herzogenburger Rechtsanwalt Hans-Peter Pflügl.

Auf der gegenüberliegenden Seite sitzt ein zweites „Kaliber“ der Advokatur im Zentralraum, Stefan Gloß aus St. Pölten. Er vertritt im gegenständlichen Verfahren den Weinbauern Andreas Mader aus Wölbling.

Es geht um 3.323,90 Euro

Worum es konkret geht, hat die NÖN ausführlich berichtet. Der Winzer wirft Pflügl falsche Beratung im Zuge seines laufenden Scheidungsverfahrens vor und behielt daher einen Großteil des Honorars ein. Nach mehrmaliger Aufforderung langte es dem Anwalt aus Herzogenburg, er klagte 3.323,90 Euro ein.

Den bedingten Zahlungsbefehl des Bezirksgerichts hat Andreas Mader beeinsprucht, weshalb es nun ein Wiedersehen im Gerichtssaal gibt.

Warum Pflügl auf dem Prinzip beharrt, ist klar: Der Weinhauer hat zwei Beschwerden bei der Rechtsanwaltskammer NÖ eingebracht, die beide Male prompt festgestellt hat: „Nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes gelangt die Rechtsanwaltskammer NÖ zu dem Ergebnis, dass kein Anlass besteht, gegen Sie standesbehördlich einzuschreiten.“

Hinzu kommt natürlich noch der inhaltliche Konflikt. Im Zuge des Scheidungsverfahrens riet Pflügl dem ehemaligen Mandanten, der baldigen Ex-Frau einen Teil der Grundstücke zu überlassen. Ansonsten müsste er sie finanziell auszahlen.

Die Landwirtschaftskammer NÖ und die von Mader kontaktierte Rechtsanwältin Ilse Grond aus Herzogenburg gaben ihm eine andere Auskunft. Stefan Gloß weist Pflügl in einem Schreiben darauf hin: „Soweit überblickbar, fällt ein landwirtschaftlicher Betrieb nicht unter die Teilung. Unter die Teilung fällt allenfalls nur der während der Ehe getätigte Aufwand in den landwirtschaftlichen Betrieb, und zwar nur bezüglich des Geldvermögens. Irgendwelche Sachen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb sind wohl nicht herauszugeben.“

Der Richter am Bezirksgericht geht sehr penibel an die Angelegenheit heran. Dutzende Seiten liegen vor ihm, die gebunden wohl mehrere Kilogramm schwer sind. Für ein Urteil in der Causa reicht es noch lange nicht. Er fordert weitere Unterlagen an und will gegebenenfalls weitere Zeugen vorladen. Möglich, dass beim nächsten Verhandlungstermin ein Vertreter der Landwirtschaftskammer, die Anwältin Ilse Grond, die Noch-Ehegattin und deren Rechtsvertreterin aussagen werden. Hinzu kommt noch die Gattin von Pflügl, die die Kanzlei in Herzogenburg leitet und sich mehrfach mit unangekündigten Besuchen des Weinbauern konfrontiert sah.

Rechtsanwalt Pflügl wird alle Unterlagen, die ihm zur Verfügung stehen, in den kommenden sechs Wochen an das Gericht weiterleiten. Rechtsanwalt Gloß hat dann drei Wochen Zeit, auf diese Unterlagen zu reagieren. Die nächste Verhandlung findet am 4. November statt. Es wird wohl ein Monsterprozess, der von 9 bis 17 Uhr, also für acht Stunden anberaumt ist. Früher hätte Pflügl ohnehin keine Zeit: „Nicht zuletzt durch die Gratiswerbung in der NÖN infolge des jüngsten Artikels ist die Kanzlei ausgelastet.“

Einmal beweist er doch Milde. Stefan Gloß hat vergessen, die Rechtsanwaltskammer zu informieren, dass er einen Mandanten gegen einen Kollegen vertritt. „Ich werde es nachholen“, verspricht er. „Eine Disziplinaranzeige habe ich unterlassen“, sagt Pflügl.