Heftig diskutiert wird fast immer bei den Gemeinderatssitzungen in Wölbling. Doch diesmal gingen die Wogen besonders hoch. Peter Hießberger, geschäftsführender VP-Mandatar, drohte sogar, aus der Sitzung auszuziehen – und das gleich beim ersten Tagesordnungspunkt.

Behandelt wurden dabei Energiebericht und Energiethemen in der Gemeinde, die von KEM-Manager Alexander Simader präsentiert wurden. Was Hießberger so auf die Palme brachte: Über zwei Verträge zur Anbringung von Photovoltaik-Anlagen auf Kindergarten und Feuerwehr sollte abgestimmt werden. Die Gemeinde soll Betreiber sein, die Klima- und Energiemodellregion Unteres Traisental und Fladnitztal (KEM) fungiert als Eigentümer.

Das Pikante: Den Mandataren wurde das E-Mail mit den beiden Verträgen erst um 8.17 Uhr am Tag der Sitzung zugesandt (E-Mail liegt der NÖN vor). „Diese Vorgehensweise hat mich richtig grantig gemacht. Ich war echt angefressen. Für mich war das mit Sicherheit die emotionalste Sitzung in meiner bisherigen Politik-Laufbahn“, ist der sonst kaum in Rage zu bringende Hießberger auch Tage nach der Sitzung noch immer erbost. Man habe schon häufig über Photovoltaik-Anlagen gesprochen, aber es seien immer nur grobe Vorschläge gemacht worden.

„Bei den Verträgen hätten wir uns auf 20 Jahre binden müssen und auch die Haftung hätte die Gemeinde übernehmen müssen“, sagt Hießberger. So etwas könne nicht so einfach übers Knie gebrochen werden, so könne man keine seriöse Entscheidung treffen. „Am Vortag bin ich mit der Bürgermeisterin noch zusammengesessen und sie hat kein Wort von Verträgen erwähnt. Das ist einfach kein Umgang miteinander. So etwas tut man nicht und so kann man nicht gemeinsam arbeiten“, ist der VP-Mandatar nach wie vor zornig.

Auch Bürgerliste-MITeinander-Mandatar Bernhard Fellner ist verärgert: „Der gesamte Gemeinderat wurde überfahren. Das verstehe ich einfach nicht.“ Das sei unprofessionell, dafür fehle Fellner das Verständnis. „Wir haben nie darüber gesprochen, am Tag der Sitzung wurden uns die Elf-Seiten-Verträge ohne Kommentar einfach hingekippt.“

Dass die Vorlaufzeit für einen Beschluss zu kurz war, kann SP-Bürgermeisterin Karin Gorenzel nachvollziehen: „Mir war klar, dass sich das zeitlich nicht ausgehen wird und wir die Verträge nicht beschließen werden. Aber ich hoffe auf einen Beschluss im September, ein Notar hat die Verträge bereits für rechtlich in Ordnung befunden.“