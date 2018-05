Erschöpft hört sich Bürgermeisterin Karin Gorenzel an, als die NÖN sie am Sonntagabend erreichte. „Ich bin glücklich, dass ich im Ziel bin“, ist sie nach ihrer dritten Teilnahme am Ironman in St. Pölten zufrieden. In sieben Stunden und 25 Minuten hat sie den Bewerb in der Landeshauptstadt absolviert. „Ich habe in dieser Saison nicht so viel trainieren können“, sagt Gorenzel. Normal beginnt das Training im Herbst, aufgrund des Wahlkampfs hat die Ortschefin diesmal aber erst später beginnen können. „Dafür bin ich sehr zufrieden mit meinem Abschneiden“, sagt Gorenzel.

| NOEN

Stolz ist sie, dass sie ihre Schwimmzeit verbessern konnte. „Besonders das Laufen war sehr schwierig, da es in der Mittagszeit so heiß war“, sagt die sportliche Ortschefin. Es gab aber auch ein schönes Erlebnis auf der Strecke. „Besonders gefreut habe ich mich, dass ich in Grünz von einer großen Gruppe angefeuert wurde. Das war total schön und hat mich natürlich sehr motiviert“, sagt sie.

Kein Training im Sommer

Großen Spaß macht es ihr, wenn sie das Ziel erreicht. Heuer wird sie allerdings zu keinem Bewerb mehr antreten. „Für die Herbstbewerbe müsste ich den ganzen Sommer durchtrainieren. Das kommt für mich nicht in Frage“, meint Gorenzel. Auch ob sie den Ironman 2019 in St. Pölten bestreiten wird, steht noch nicht fest. „Das entscheide ich kurzfristig“, hält sich die Bürgermeisterin, die sie nach dem Bewerb eine Pizza gegönnt hat, alles offen.

„Jetzt werde ich dann schlafen gehen“, meint sie abschließend.