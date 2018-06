Personal-Rochade in der SP Wölbling: Nach 18 Jahren legte Ludwig Steidl sein Mandat als geschäftsführender Gemeinderat zurück. „Grund dafür ist ein Wohnortwechsel, ich war in der Gemeinde nicht mehr greifbar“, erläutert er im NÖN-Gespräch.

„Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt"

In den knapp zwei Jahrzehnten habe er sich vor allem bei den diversen Bauangelegenheiten einbringen können. Wehmütig ist Steidl, was das Aus im Gemeinderat betrifft, nicht: „Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt.“ Neuer Fraktionsobmann der SP ist Johann Höld. Statt Steidl ergänzt Daniel Zimmel den Vorstand. Er wurde mit 15 von insgesamt 18 abgegebenen Stimmen zum geschäftsführenden Gemeinderat gewählt.

Zimmel ist auch Vorsitzender im Bildungs-, Kultur-, Sozial-, Familien- und Jugendausschuss sowie im Ausschuss für Sport, Freizeit, Umwelt und Abfallwirtschaft und im Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Tourismussausschuss vertreten. Der 33-Jährige ist Versicherungskaufmann und sitzt seit 2010 im Gemeinderat, nachdem ihn Altbürgermeister Gottfried Krammel gefragt hat, ob er mitarbeiten möchte. „In der Partei bin ich schon länger“, sagt Zimmel. Er freut sich auf die neue Tätigkeit und will sich auch für die Elektromobilität in der Gemeinde einsetzen. „Ich bin gespannt auf die neue Herausforderung“, so Zimmel.

Politik war schon in Kindheit präsent

Ganz neu im Gemeinderat ist Roswitha Hofirek-Duhs aus Ambach. Sie wurde einstimmig gewählt und ist in den Ausschüssen für Bauwesen, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie in jenem für Landwirtschaft, Wirtschaft und Tourismus vertreten. „Ich bedanke mich für das Vertrauen von Bürgermeisterin und Gemeinderäten“, sagt Hofirek-Duhs, die schon seit frühester Kindheit mit der Politik vertraut ist.

Roswitha Hofirek-Duhs aus Ambach wurde als neue Gemeinderätin angelobt. Bürgermeisterin Karin Gorenzel gratulierte mit einem Blumenstrauß. | Kindler

„Ich habe schon als Kind meinen Vater zu Gemeinderatssitzungen begleitet“, erzählt Hofirek-Duhs, die seit 16 Jahren in Wölbling lebt und eigentlich aus dem Burgenland kommt. 20 Jahre lang war sie Personalvertreterin bei der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG). Sie war akademische Pflegemanagerin und ist seit knapp einem Jahr in Pension. Nun rückte sie nach dem Ausscheiden von Ludwig Steidl nach: „Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen“, blickt Hofirek-Duhs voraus.