Weil sich seine Frau von ihm scheiden lassen will, rastete ein 49-Jähriger aus Wölbling aus. „Du Kanaille, ich werde dich niederhacken, mir ist es gleich, wenn ich in das Gefängnis komme. Ich mache das Gleiche mit dir wie der Bub mit seinem Vater!“ Mit diesen Worten drohte der Mann seiner Ehefrau und spielte damit auf den Hackenmord an, bei dem ein 20-jähriger Bursche in Oberwölbling im Jänner 2017 im Blutrausch seinen Vater mit einer Hacke getötet hatte. Gefährliche Drohung wird dem 49-Jährigen nun vorgeworfen in einem Prozess am Landesgericht in St. Pölten.

„Ich habe damals eine Flasche Wein getrunken und bin wirklich fertig gewesen“, sagt der Wölblinger vor Gericht und zeigt sich reumütig. Dass seine Frau mittlerweile aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist, bedauert er. „Mir wäre lieber, wenn sie wieder zurückkommen würde. Ich hab’ ihr jeden Tag Blumen auf das Auto gelegt.“ Von Letzterem rät die Richterin ab. „Das ist gar nicht gut. Da werden Sie bald eine Anzeige wegen Stalking haben“, erklärt sie dem Angeklagten.

„Er hat auch gegen das Glas der Wohnungstür getreten, es ist herausgefallen. Ich habe mich gefürchtet“, erzählt die Ehefrau. Kontakt wolle sie zu ihrem Mann keinen mehr.

Für den 49-Jährigen setzt es wegen gefährlicher Drohung drei Monate bedingt verhängte Freiheitsstrafe. Die Weisung, sich psychosozialer Beratung zu unterziehen, wird erteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.