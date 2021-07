Ein ausgezeichneter Erfolg in allen Oberstufenklassen und bei der Matura, Studienabschlusszeugnisse mit ausschließlich „Sehr gut“ sowie eine mit der Bestnote beurteilte Dissertation. Wer all dies in einer „im Durchschnitt normalen Studiendauer“ schafft, qualifiziert sich in Österreich für eine besondere Art der Promotion, die Verleihung der Doktorwürde unter den Auspizien des Bundespräsidenten (Promotio sub auspiciis Praesidentis rei publicae).

Diese hat ihre Wurzeln in der Monarchie, wobei bis zur Zeit Maria Theresias nur Söhne des Hochadels zugelassen wurden. Exzellente Leistungen an Schule und Hochschule waren aber bereits damals Voraussetzung, um diese Auszeichnung zu erhalten. Seit 1888 müssen sich Kandidatinnen und Kandidaten zusätzlich durch ein innerhalb und außerhalb der Hochschule vorbildliches Verhalten würdig erweisen.

Für Martin Kerndler aus Oberwölbling hätten die Kriterien noch etwas strenger ausfallen können. Bis zu seinem 14. Lebensjahr blieb er seinem Heimatort treu und besuchte dort Kindergarten, Volks- und Hauptschule. „Da haben sich manchmal Zweier ins Halbjahreszeugnis geschummelt, aber das hat mich nur motiviert“, erinnert er sich. An der Bundeshandelsakademie Krems brauchte es keine derartige zusätzliche Motivation. Martin Kerndler wurde in allen Jahreszeugnissen sowie bei der Reifeprüfung ausschließlich mit der Note „Sehr gut“ beurteilt. Dafür erhielt er den Ehrenring der HAK Krems sowie den Ehrenring „summa cum laude“ der Stadt Krems.

Sanitäter, Giebelkreuz, Master und Dänemark

Es folgten eine nicht minder lehrreiche Zeit als Sanitäter beim Roten Kreuz Herzogenburg sowie ein mehrmonatiges Praktikum bei der Raiffeisenbank Region St. Pölten im Bereich Controlling/Rechnungswesen. Im Herbst 2008 nahm er das Bachelorstudium „Statistik und Wirtschaftsmathematik“ an der Technischen Universität (TU) Wien in Angriff. Dieses sowie den anschließenden gleichnamigen Master schloss er in Mindeststudienzeit ab, wobei er auch ein Semester in Aarhus (Dänemark) verbrachte. Neben dem Studium konnte er als Projektassistent an der TU Wien bereits erste Forschungserfahrungen sammeln.

Der Ehrenring ist 2012 modernisiert worden. Davor war er als goldener Siegelring ausgeführt. NOEN

Dies und das zunehmende Interesse für Volkswirtschaftslehre bewogen ihn dazu, im Herbst 2013 an der Universität Wien das PhD-Studium der Wirtschaftswissenschaften im Doktoratskolleg „Vienna Graduate School of Economics“ aufzunehmen. Dort ging er unter anderem Problemen in der Lohnsetzung auf den Grund, welche dazu führen können, dass Arbeitnehmer früher entlassen beziehungsweise in Frühpension geschickt werden, als gesellschaftlich optimal wäre. Zwei seiner Forschungsarbeiten wurden mit dem Nachwuchspreis der Vereinigung österreichischer Ökonomen (NOeG) prämiert.

Noch vor Abschluss der Dissertation bewarb sich Martin Kerndler erfolgreich an der TU Wien für eine Stelle als Postdoktorand. Er ist dort seit 2017 am Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik im Forschungsbereich Ökonomie tätig.

„Irrglaube ersparte Einiges an Druck“

Im Jänner 2019 schloss er auch sein Doktorat mit durchwegs Best-Benotungen ab. An die Möglichkeit einer Sub-Auspiciis-Promotion glaubte er damals nicht mehr: „Ich dachte, dass alle Studienabschnitte in Mindeststudienzeit absolviert werden müssen. Als ich nach der Verteidigung meiner Doktorarbeit auf die Promotion angesprochen wurde, habe ich nochmals recherchiert. Rückblickend hat mir mein Irrglaube Einiges an Druck erspart.“

Es ist sowohl der Hochschulbürokratie als auch Covid geschuldet, dass Martin Kerndler nach dem Studienabschluss noch zweieinhalb Jahre auf seine Promotion zum Doktor warten musste. „Ursprünglich sollte diese am 12. März 2020, dem Jahrestag der Gründung der Universität Wien, stattfinden. Ein Ersatztermin im Herbst 2020 fiel ebenfalls einem Lockdown zum Opfer.“ Schlussendlich konnte die Promotion nun im Festsaal der Universität mit einem kleinen Wermutstropfen durchgeführt werden: Bundespräsident Alexander van der Bellen, der üblicherweise den Ehrenring persönlich übergibt, ließ sich durch Bildungsminister Heinz Faßmann vertreten. Dennoch ein einmaliges Erlebnis: „Da ich im vergangenen Jahr der einzige Sub-Auspiciis-Promovend an der Universität Wien war, wurde der Festakt nur für mich veranstaltet.“

Forschungsreisen in die USA und Großbritannien

Nach dem Schwur auf das Universitätszepter und der Übergabe der Promotionsurkunde darf Martin Kerndler nun auch offiziell den akademischen Grad „PhD“ führen. Zusätzlich winkt ein Exzellenzstipendium des Bildungsministeriums für Forschungs- und Konferenzreisen. Wo es hingehen soll? „Die renommiertesten Ökonomen arbeiten in den USA und Großbritannien. Die möglichen Reiseziele werden aber auch vom Verlauf der Pandemie abhängen.“

Nun könnte man glauben, Martin Kerndler sei ein Eremit, der tief unten im Keller büffelt. Mitnichten! Er ist bei der Jungen ÖVP Wölbling ebenso engagiert wie im Pfarrgemeinderat, besucht gerne Rock- und klassische Konzerte, spielt selbst Klavier. Reisen stehen ebenso auf dem Programm: „Skandinavien ist meine bevorzugte Destination!“