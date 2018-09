44 Starter aus fünf Bundesländern begrüßte der Modellsportverein Wölbling bei der österreichischen Meisterschaft der 1:8-Verbrenner Buggy auf seinem Areal in Unterwölbling. Vertreten waren die Bundesländer NÖ, OÖ, Burgenland, Steiermark und Kärnten.

Vom gastgebenden MSV Wölbling gingen vier Mitglieder an den Start, um sich mit den besten Fahrern Österreichs zu messen, Gerhard Voss belegte dabei den hervorragenden elften Platz. Kostproben ihres Könnens gaben auch Dieter Kaufmann, Jakob Wallner und Herbert Feistl. Sieger wurde Martin Wollanka (AMC Tulln) vor Patrick Schweinzer (WMW Fehring) und Dominic Bauer (MCC Hornstein).

Bei der Veranstaltung, die unter der Anleitung von Schiedsrichter Gerhard Steinbock aus OÖ klaglos über die Bühne ging, handelte es sich um den dritten Bewerb der österreichischen Meisterschaft. Beim vierten Bewerb, der in einigen Wochen in der Steiermark in Szene geht, wird dann der österreichische Meister ermittelt.

In Unterwölbling sorgten die Veranstalter für gute Bedingungen für die Fahrer und perfekte Kulinarik durch das vereinseigene Küchenteam, das die Rennbegeisterten mit Fleischlaberl, Würstel, selbst gemachten Mehlspeisen und gekühlten Getränken versorgte. Auch Bürgermeisterin Karin Gorenzel überzeugte sich vor Ort vom gelungenen Ablauf.

Obfrau Margit Ricker bei der Siegerehrung: „Ich gratulierte den Teilnehmern und bedanke mich bei unseren Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz.“