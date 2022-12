„Taten statt Worte“: Sportmittelschule wurde prämiert

Werbung

Im Zuge des Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“ hatte die Energie und Umweltagentur NÖ den Wettbewerb „Taten statt Worte“ ausgerufen. Sie prämierte nun die 100 besten Klimaprojekte des Landes.

Die Sportmittelschule Wölbling mit ihren verschiedenen Tätigkeiten im Bereich Nachhaltigkeit, Regionalität und Umweltschutz durfte sich dabei in die Top-100-Projekte bei fast 400 Einsendungen einreihen. So hatten die Schüler einen Folder kreiert, in dem alle regionalen Direktvermarkter aufgelistet sind.

In Vertretung für sämtliche Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der Sportmittelschule Wölbling nahmen Ornela Rama und Gerhard Lechner die Urkunde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner entgegen. „Regionalität und Klimaschutz haben an unserer Schule einen hohen Stellenwert und deshalb freut es mich, dass unser Engagement in diesem Bereich ausgezeichnet wurde,“ betont Direktorin Petra Schrott.

