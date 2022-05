Wölbling Turnen: Nun stehen die Schulmeister fest

NÖN Redaktion

Schulmeister: Johanna Speiser und Elias Köberl. Foto: Sportmittelschule Wölbling

N ach der Zwangspause wegen Corona Pause konnte an der Sportmittelschule Wölbling vor wenigen Tagen die traditionelle Schulgeräteturnmeisterschaft durchgeführt werden. In dem schulinternen Wettkampf zeigten die Schüler der Sportklassen ihr erlerntes Können auf den Geräten Reck, Kasten, Balken, Barren und am Boden.