Verleihung in guter Gesellschaft

Im Rahmen eines Festaktes in Wels hat Bernadett Humer, Sektionsleiterin für Familie und Jugend des Bundesministeriums, gemeinsam mit Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und Geschäftsführer Christoph Jünger von Unicef Österreich das staatliche Gütezeichen „familienfreundlichegemeinde“ und „familienfreundlicheregion“ sowie das Unicef-Zusatzzertifikat zur kinderfreundlichen Gemeinde an Österreichs Gemeinden vergeben.

Aus der Hauptregion NÖ-Mitte wurden Wölbling, Emmersdorf, Hafnerbach, König-stetten und Rabenstein an der Pielach ausgezeichnet.

Jetzt geht es an Umsetzung zahlreicher Projekte

Wölbling hat den Zertifizierungsprozess zur „familienfreundlichengemeinde“ zum ersten Mal durchgeführt. Zusätzlich hat die Gemeinde das Unicef-Zertifikat als „kinderfreundliche Gemeinde“ erhalten. In der nun anschließenden dreijährigen Umsetzungsphase sollen der Spielplatz in Oberwölbling neugestaltet werden sowie ein Generationenpark mit Bewegungsgeräten, ein „Kost-nix-Laden“, eine Bücheroase in Ambach und ein Partizipationsprojekt der Jugendlichen „die Jugend auf der Bühne“ umgesetzt werden.

Bürgermeisterin Karin Gorenzel: „Mit zehn Katastralgemeinden möchte Wölbling allen Bürgern und vor allem den Jugendlichen und Kindern Wohlfühlfaktoren bieten, die zu einer Steigerung der Zufriedenheit in der Gemeinde führen. Wir möchten Jungfamilien motivieren, in ihrem Heimatort zu verbleiben beziehungsweise einen Anreiz zum Ansiedeln bei uns zu setzen.“

Familien- und Kinderfreundlichkeit wird in NÖ ganz groß geschrieben. 16 Gemeinden und einer Region im Waldviertel wurde bei der heurigen Zertifikatsverleihung das staatliche Gütezeichen feierlich überreicht. Von 171 familienfreundlichen Gemeinden sind aktuell 98 Gemeinden in NÖ zusätzlich Unicef-kinderfreundlich zertifiziert.

